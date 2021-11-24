UBA／「艾裕連線」帶動士氣 政大勝文化拉3連勝

政大控衛游艾喆今天在第3節，妙傳籃下的王凱裕上演一次精彩絕倫的空中接力灌籃，靠著這記精彩好球帶動全隊士氣，終場以76比61擊敗文化大學，在UBA拉出3連勝。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子組第1階段預賽，今天在輔仁大學中美堂進行第3天賽事，頂著衛冕軍光環的政治大學意外熄火，半場打完僅以36比24取得領先。

第3節開打後文化迅速將差距追到只差10分，此時政大後衛游艾喆在快攻推進時，切入禁區後把球往籃框附近一拋，從底線跟進的王凱裕直接起跳用雙手把球塞進籃框，上演空中第一時間灌籃，也讓全場氣氛瞬間沸騰。

政大教頭陳子威談到那一球，也不得不承認：「帥啊。」他笑說，游艾喆與王凱裕的「艾裕連線」，早在高中就磨出默契，對於兩人精彩搭配，他一點都不意外。

游艾喆與王凱裕高中都效力能仁家商，兩人也是冠軍班底，因此早已熟悉彼此，而王凱裕透露，其實這個戰術平常就有在練，只是未必是用灌籃做結尾，他也誇讚隊友：「是艾喆傳得太好了。」

游艾喆表示，他切入後就瞄到隊友跟進，他就只把球隨手一拋，「王凱裕跳得太高了，感覺起來就有灌籃的那個力道。」

王凱裕則說，當下他會選擇直接灌籃，除了隊友傳得妙之外，另一個原因就是希望炒熱氣氛，帶起全隊士氣，而政大靠著那記精彩好球後，單節拉出29比13攻勢甩開對手糾纏，一路保持雙位數領先直至終場，順利拿下3連勝。