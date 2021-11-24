女籃／潘姿吟「回娘家」鼓勵宜蘭學子勇敢追夢

從國中展開籃球旅程，中華電信球星潘姿吟今天「回娘家」，重返宜蘭壯圍國中和學弟妹相見歡，分享籃球路上的心路歷程，鼓勵年輕學子勇敢追尋目標。

潘姿吟加入壯圍時，女籃是參加JHBL乙級賽事，她和海山國中交手時被中華電信注意，高中就北上就讀海山高中，開啟自己的籃球旅程。

潘姿吟透露，最初家人不支持自己打球，國中是就讀普通班，加上壯圍球隊還是「偷偷來」，但全隊一起搭卡車比賽的經歷成難忘經驗，籃球也給了自己許多不同視野。

她透露決定認真走籃球路時，曾默默許下「希望可以變成女錢薇娟」的願望，之後歷經「跳脫舒適圈」赴陸挑戰WCBA的經歷，到現在以中華電信成員身份和學弟妹見面，她笑說：「我沒有成為錢薇娟，但成為現在的我自己，潘姿吟。」

「勇敢去追尋目標，過程遇到的挫折和難關都會有更大的成長。」這是潘姿吟送給學弟妹的建議，國小也在宜蘭生活的王游乙文也附和，鼓勵小運動員們設定目標，朝夢想大步邁進。

電信女籃「愛與關懷巡迴公益活動」從民國100年開始舉行，今年已是第11個年頭，中華電信基金會副執行長高世威提到，年終國內疫情爆發，一度考慮今年的公益活動改以線上方式舉行，但他認為透過面對面的實體活動更能感受屬於籃球的溫度，加上國內疫情趨緩，雖沒能舉辦人數較多的3對3，但透過交流分享會，仍能傳遞屬於籃球的正能量。