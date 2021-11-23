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UBA／陳范柏彥疫情期間沒荒廢 狂練基本功迎來爆發

中央社 / 台北23日電
陳范伯彥。 大專體總提供
陳范伯彥。 大專體總提供

今年暑假疫情期間，健行科大前鋒陳范柏彥沒有浪費時間，而是跟著助理教練勤練基本功，UBA成了他展現成果的舞台，今天他攻下25分，率隊以72比56擊敗文化大學。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子組第1階段預賽，今天在輔仁大學中美堂進行第2天賽事，健行科大靠著陳范柏彥的25分、13籃板、3助攻與2阻攻帶領下，擺脫文化拉出開季2連勝。

陳范柏彥本季火力噴發，繼首役面對萬能科大轟下26分後，今天再飆25分，就連教頭劉孟竹都說讚，推崇子弟兵今年表現更成熟，除了外線穩定性大幅提升，盤運功力也大有長進，就連過人分球、場上動作都比過去更細膩，關鍵是暑假的基本動作特訓。

陳范柏彥透露，每天2個半小時的特訓內容除了運球，還有急停跳投等前鋒動作，他也發現投籃手感變得更好，運球突破時更有自信，他開玩笑說：「開始練投才發現，原來我這麼不準。」

除了刻苦訓練之外，陳范柏彥還有個優質「家教」，就是遠在CBA中國男子籃球職業聯賽效力的好手林庭謙，兩人過去因U16國家隊結緣，也始終保持聯絡，因此只要球場上碰到問題，他總會去請教好友，他有些不好意思地說：「我很怕他會覺得我很煩。」

今年大四的陳范柏彥希望在大學生涯的最後一年再拚一座冠軍，除替自己劃下完美句點，還能帶著更多自信挑戰下一個階段。

陳范柏彥 UBA 林庭謙

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