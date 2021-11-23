UBA／為投入職籃提前部署 政大張鎮衙弄假成真替補上陣

為了提前為明年投入職籃做準備，上學年帶領政大奪下總冠軍並拿下MVP的張鎮衙，在本學年UBA預賽第一階段賽事改以替補身份登場，在今天出戰萬能科大的賽事中，他依舊有15分的亮眼表現，搭配上外籍生丁恩迪的32分、19籃板，幫助政大以108：89擊敗萬能。

身為政大隊史第一位MVP，張鎮衙自爆他這次有點「弄假成真」，為投入職籃他「超前部署」，試探教練陳子威的口風是否改任替補，沒想到陳子威很痛快答應，讓他自己都嚇一跳，覆水難收只好開啟他的「替補人生」。

而連兩場替補上陣的張鎮衙，今天三分球5投中4拿下15分，他不諱言不少人提前進職籃，有一點點小羨慕，所以先做好準備，板凳出發、專攻小前鋒，都是他現階段的功課，因而並不那麼在乎先不先發，本季目標肯定是二連霸。

此外，明年可望以外籍生身份投入選秀的丁恩迪，本季將是他最後一年打UBA，在今天拿下32分、19籃板後，他也表示本季後確想打職籃，PLG及T1都可、SBL也OK，且沒有特別喜歡哪一隊，就順其自然，選進哪一聯盟及哪一隊，都會報到，希望UBA最後一季可打出自己的身價。

萬能繼首戰輸健行後，吞下2連敗，睽違兩季重返一級的首勝得再等等，教練吳奉晟表示，第三節一度追到個位數差，看似有一絲機會，但經驗就是差了點，本季少了射手王新瑋，外線差很多，他人雖偶有佳作，但遠水難救近火，得等新外籍生奧斯曼更融入。