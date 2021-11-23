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SBL／第19季耶誕節板橋開打 新增台大、輔大兩場館

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台大體育館列入SBL新一季場地。 報系資料照
台大體育館列入SBL新一季場地。 報系資料照

在國內兩大職籃聯賽將於近兩周陸續開打後，邁入第19季的SBL也在今天公布新賽季賽程與各隊名單，開幕戰將於12月25日的耶誕節於板橋體育館點燃戰火，至於新賽季也將新增台大體育館、輔大體育館兩個比賽場地。

第19季SBL於日前公告將首度將熱身賽移至澎湖舉行後，新賽季賽程也在今天揭曉，25日當天將由九太出戰台銀、台啤出戰裕隆，此外，本屆新增兩處比賽場館，分別是台灣大學體育館及輔仁大學體育館，各將安排兩周例行賽，其餘場次安排在板橋體育館、桃園巨蛋、高雄市鳳山體育館等地，季後賽及總冠軍賽全部場次均在板橋體育館進行。

至於第19季SBL仍維持5隊規模，例行賽進行8個循環共計80場，每隊出賽32場，取前4名晉級5戰3勝制4強季後賽，兩支季後賽勝隊將進行7戰4勝制總冠軍賽，爭奪本屆冠軍寶座。

今年洋將規定，每隊可登錄2名外籍洋將身高總和限制405公分以下，上場時間維持4節6人次，洋將異動截止日訂在111年3月28日，本屆新增規定，球季中途不可登錄當季PLG及T1兩職籃聯盟之外籍洋將。

SBL 台啤 PLG

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