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UBA／上季冠軍賽MVP轉替補 政大張鎮衙為進軍職業隊鋪路

中央社 / 台北23日電
政治大學張鎮衙(右)15分。 大專體總提供
政治大學張鎮衙(右)15分。 大專體總提供

頂著上季UBA總冠軍賽MVP光環，政治大學前鋒張鎮衙本季卻轉由板凳出發，今天他拿下15分，幫助政大以108比89擊敗萬能科大，也拿下本季UBA預賽的2連勝。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子組第1階段預賽，今天在輔仁大學中美堂進行第2天賽事，大四前鋒張鎮衙上季榮獲冠軍賽MVP，本季前2戰卻淪為替補。

張鎮衙承認，自他有印象以來，只有出國參加籃球訓練營或是國家隊才會打替補，他甚至記不得上一次在正式聯賽打替補是何時，但他本季從先發轉替補，卻是他自己的意思。

本季結束後張鎮衙也將朝向職業舞台邁進，他自認進入職業隊後多半會由板凳出發，加上政大兵多將廣，因此在和教練討論過後，主動要求本季從替補出發。

對於新角色的適應，張鎮衙承認：「很難，還沒完全抓到感覺。」他表示，先發賽前熱身完可以直接上場，銜接上比較不會有問題，而替補則是一上場馬上就要進入狀況，他開玩笑說：「希望可以帶個烘手機上去。」

政大教頭陳子威也說，為讓子弟兵明年可以無縫接軌職業隊，本季張鎮衙除改打替補，場上位置也趨前改打小前鋒，就是希望透過賽季幫他提前適應。

政大塞內加爾外籍生丁恩迪（Amdy MoustaphaDieng）今天打出代表作，攻下生涯新高的32分、19籃板，陳子威透露，這應是丁恩迪打出最有水準的一場比賽，「明年他將超齡無法參加UBA，希望他在最後一年打出統治力。」

張鎮衙 UBA 陳子威

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