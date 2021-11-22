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UBA／健行純本土應戰 預賽扳倒萬能收首勝

中央社 / 台北22日電
健行科大陳范柏彥(中)全場拿26分。 大專體總提供
健行科大陳范柏彥(中)全場拿26分。 大專體總提供

健行科大本季無外籍生助陣，今天UBA預賽首戰以純本土應戰，全場轟進13記三分球，以96比76擊敗萬能科大，球季首勝順利入袋。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）男一級預賽第一階段賽事，今天在輔仁大學點燃戰火，而本屆賽事因中州科大缺陣，在不遞補隊伍的狀況下，以15隊的規模進行預賽單循環，取前8名晉級複賽。

健行科大開季前原本規劃找來外籍生助陣，但因結婚或反悔等因素而生變，只能以歷年來最少的13名本土球員應戰。

健行今天打頭陣，迎戰擁有3名外籍生的萬能科大，陷入苦戰，健行前3節打完僅以67比62小幅領先，末節靠著高錦瑋、大一前鋒劉丞勳、簡廷兆在外線輪流開火，其中來自上季高中籃球聯賽（HBL）冠軍泰山高中的劉丞勳，毫無菜鳥的生澀，單節攻下9分，最終以20分差收下開季首勝。

劉丞勳UBA處女秀，先發22分鐘，9分全是末節進帳，他說，開局還不太適應，但漸入佳境；同樣來自泰山的徐宏瑋，為上季HBL冠軍賽MVP，首秀替補23分鐘，三分球6投中3，單場進帳13分、7籃板，UBA初體驗同樣表現不俗。

健行為首用外籍生的UBA一級球隊，教練劉孟竹也表達不反對外籍生助陣，他認為藉此可激勵本土中鋒，矮個兒鋒衛也得學會更多招式應戰，但呼籲仍應制定規範或人數限制，讓各隊得以依循。

另一場由台師大對決擁有2名外籍生扛內線的文化大學，抱傷硬撐的台師大大二前鋒林信寬，終場前1分37秒重要三分彈，外加讀秒階段隊友4罰中2，幫助台師大以71比68險勝。

台師大季前面臨主控陳又瑋提前轉戰職籃，加上教練王志群選擇接任台灣職籃聯盟T1 League桃園雲豹總教練，最終由張容軒臨危受命接下兵符。

面對台師大首戰驚險收下勝利，張容軒有感而發地說，「贏球，但很辛苦，帶隊這幾個月，雖有趣也很開心」，但因他的調度、戰術欠佳，與球員互動還不夠好，造成球隊陷入苦戰，他坦言，未來需要學的東西還很多。

衛冕軍政治大學也在預賽首日亮相，對手為台灣大學，政大近年來積極網羅HBL好手助陣，累積一定實力，最終以100比33大勝。

UBA HBL 張容軒

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