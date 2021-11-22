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T1聯盟／獵鷹入住夏都城旅 賈西亞添美食幫手

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
位於台南南區夏都城旅（安平館）成為獵鷹指定住所。圖／台鋼獵鷹提供
位於台南南區夏都城旅（安平館）成為獵鷹指定住所。圖／台鋼獵鷹提供

台鋼獵鷹職業籃球隊落腳台南，球團高規格安排，位於南區夏都城旅（安平館）成為獵鷹指定住所，讓球員安心練球、適應台南生活，同時也兼具推行運動觀光。

台鋼獵鷹籃球隊將球員安頓在鄰近安平區夏都城旅，讓籃球運動漸漸融入府城，也讓球員能體驗當地人文、美食。

獵鷹入住夏都城旅將近兩個月，球員也逐漸習慣府城生活；府城第一支職業籃球隊的誕生也引起在地不少的關注，經歷過與統一獅應援、聯盟高雄熱身賽首勝，知名度大增，隨即圈粉多名觀眾，入住夏都城旅不僅僅提高職業球員舒適度，也讓台南民眾更多的認識臺南台鋼獵鷹籃球隊。

星級飯店住宿環境讓球員備受禮遇，總經理錢韋成說：「組建職業球隊的困難非常多，我們一步步努力給球員、教練團更優秀的配套，除了逐漸完善的職業規模，希望球員內心也認可自己，給予信心，觀眾也會更認同！」

身為台南人的隊長龍弘元也表示，高中就離開家，在外比賽也是常常居住飯店，所以早已習慣，「回到家鄉有星級飯店當宿舍，超大房型、舒適空間、細微服務照顧，給予球員身心莫大的後援，能更無虞的要求自己執行規律的訓練生活！」

獵鷹洋將賈西亞也很融入台南生活，飯店人員經常協助賈西亞參考在地美食，專業服務態度讓球員們十分讚賞；後續台鋼獵鷹將會有更多的公益、親子活動與夏都城旅結合，培植台南在地新球星外也能深耕籃球運動文化。

台鋼獵鷹主場賽事12月18日開賽，地點為台南嘉南藥理大學紹宗體育館，門票已於18日在至全網售票及全家售票機台開賣。

位於台南南區夏都城旅（安平館）成為獵鷹指定住所。圖／台鋼獵鷹提供
位於台南南區夏都城旅（安平館）成為獵鷹指定住所。圖／台鋼獵鷹提供

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