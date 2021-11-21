PLG／熱身賽辛巴轟39分 攻城獅扳倒夢想家

中央社 / 台北21日電

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 新竹街口攻城獅今天在熱身賽靠著洋將辛巴肆虐禁區，拿下39分、18籃板，率隊以109比94擊敗福爾摩沙台新夢想家

P. LEAGUE+（簡稱PLG）新賽季將於12月4日開打，今天在台大綜合體育館舉辦第3站熱身賽第2天賽程，3場比賽吸引3087名球迷進場。

夢想家今晚出戰攻城獅，夢想家在中鋒李德威因傷缺陣的情況下，讓攻城獅洋將辛巴（Sim Bhullar）趁機在禁區逞威，與法獅（Nick Faust）輪流上演灌籃戲碼，辛巴全場繳出39分、18籃板、3助攻，加上法獅貢獻23分、16籃板，聯手為球隊鞏固勝利。

熱身賽告一段落，攻城獅總教練林冠綸賽後受訪時表示，對今天比賽內容不是很滿意，還有很多地方需調整，而今天也是洋將法獅首場出賽，由於法獅屬於鋒線型球員，在出關僅1週多的情況下，此役主要讓法獅找回投籃和比賽的感覺。

談到禁區被攻城獅狂得72分，夢想家總教練朱里雅斯（Kyle Julius）直呼，「沒看過這樣的狀況，真的是很誇張的數字」，但他認為，待球員陸續歸隊後，後續會有更好的防守策略。

攻城獅 台新夢想家 林冠綸

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