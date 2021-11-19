名人堂專題講座許智超台中國體大開講 「鳥總」傳承中距離教科書籃球人生

聯合新聞網 / 綜合報導
許智超在台中國體大開講。 台灣籃球名人堂協會提供
許智超在台中國體大開講。 台灣籃球名人堂協會提供

由台灣籃球名人堂協會舉辦「名人專題系列講座」，19日下午於台中國立台灣體育運動大學，邀請曾具國手並任職過SBL金酒及台銀隊總教練的「鳥總」許智超開講，目前身為宏國德霖科技大學男籃隊教練的他，有籃球界「中距離教科書」之稱，並取得博士學位，歷經無數場比賽且資歷豐富，藉由今天與體肓大學學生雙向交流，讓年輕學手對台灣籃球歷史人文有更進一步了解。

繼吳永仁、張嗣漢、周俊三3場「名人專題系列講座」，分別在高雄、台北及花蓮等地舉行，引起熱烈迴響，台灣籃球名人堂協會今天繼續轉往中部台中，邀請到許智超前來演講，近百位學生聆聽這場籃球歷史饗宴。

現場由台灣籃球名人堂協會理事長王信良主持，台灣體育運動大學校長許光麃特別蒞臨會場，並致辭推荐「台灣體育百年人物誌」，表達與協會均是為台灣體育歷史留下雪泥鴻爪盡一份心力。

現年47歲的許智超，一生為台灣籃壇貢獻，歷經中華職籃、SBL各時期，國手生涯在1997年贏得釜山東亞運金牌成為代表作，直至2005轉任教練，帶隊征戰過HBL、UBA及SBL，目前則在宏國德霖科大帶隊爭取晉級。同時他也是籃球界的「學霸」，擁有教育學博士學位，成為繼東方介德之後，台灣男籃界第二位具有國手資歷且有博士頭銜的人物。

許智超與學子交流中，特別分析國內籃球兩聯盟與SBL發展狀況，這個問題引起大家興趣，他認為把國內籃壇餅做大，關注度提高這是一件好事，但聯盟還是要做好幫助球員成長才是最重要的。

許智超現場演說之外，台灣籃球名人堂協會將陳列剪報、刊物、雜誌，以及過去台灣籃球文物讓學子爭睹，全部演說內容也在體育署進行MOE直播(https://www.youtube.com/watch?v=EZm2259jSCc)。

接下來還有四場講座將陸續於明年二月至四月間舉行。

台中國體大校長許光麃。 台灣籃球名人堂協會提供
台中國體大校長許光麃。 台灣籃球名人堂協會提供

台灣籃球名人協會理事長王信良(左)與許智超。 台灣籃球名人堂協會提供
台灣籃球名人協會理事長王信良(左)與許智超。 台灣籃球名人堂協會提供

現場展示活動。 台灣籃球名人堂協會提供
現場展示活動。 台灣籃球名人堂協會提供

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