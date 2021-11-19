2021地方籃球需要你 3X3籃球賽

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2021地方籃球需要你3X3籃球賽 臺體熱血開打

由國立臺灣體育運動大學運動事業管理學系（以下簡稱臺體大運管系）主辦的「2021地方籃球需要你3X3籃球賽」，將於今（2021）年11月20日舉辦。此次賽事不同以往，配合臺中市政府「酷城市、酷運動」政策及國民健康署之「全民運動全民身體活動指引」政策，放寬選手參賽年齡，使不同年齡層的球友皆能一齊同樂。

本次賽會由運動事業管理學系四年級學生共同籌辦，透過將課堂上的理論與賽會經驗做結合，展現運動事業管理學系學生所學得的專業知識與技能，打造獨屬於「2021地方籃球需要你3X3籃球賽」的賽事風格。

近年來，臺灣興起一股在地化的潮流，為打造賽事特色，臺體大運管系將整體賽會融合臺灣文化中「傳統夜市」的相關元素，透過充滿懷舊情懷的周邊活動，吸引民眾打卡、闖關，體驗經典夜市遊戲。活動現場也將與知名的一中街美食攤商合作，將臺式炒麵、紅茶及古早味紅豆餅等夜市小吃搬到會場，讓臺式美食在會場飄香！

賽事當天好禮拿不完！現已透過粉絲專頁抽獎抽出多項好禮，除了「葉綠宿股份有限公司」提供的一中漫走住宿卷、「試帽一館」提供的專業自行車安全帽、「手目耳眼鏡」提供的2680眼鏡配到好服務、LINE WEBTOON」提供的代幣及周邊商品、「雪坊志業股份有限公司」提供的單球冰淇淋卷及「小豆芽生活 Sproutee Life」提供的盛食杯組及吸管套組等好禮之外，活動現場也提供由「今榜文具印刷廠股份有限公司」、「興隆毛巾觀光工廠」及「英屬維爾京群島商寶貝國際有限公司台灣分公司」提供的精美選手禮。

於報名結束後，現場下載悠遊付、加入官方Line帳號，更可以獲得「悠遊卡股份有限公司」精美小禮物乙份。在開、閉幕時段也將舉行抽獎活動，將「富邦媒體科技股份有限公司」提供的獎品作為摸彩好禮。現場更有闖關遊戲、周邊活動、中場遊戲及大型遊戲，參與活動更有機會獲得贊助商提供的「初好創意股份有限公司」、「康鉅國際有限公司」、「天天好日有限公司」、「寶康行銷股份有限公司」、「喬信電子股份有限公司」等精美禮品。歡迎選手及對籃球有興趣的朋友們攜帶家人、朋友在賽會當天一齊共襄盛舉。

本賽事分為「社會暨大專男子組」、「社會暨大專女子組」及「國高中男子組」三個組別進行，每一參賽隊伍都將進行至少兩場比賽，並預計於當日晚間七時舉辦三組決賽，屆時各組選手將竭盡全力爭奪冠軍頭銜及總計新臺幣三萬七千元的賽事獎金。歡迎球友及民眾一齊為參賽選手加油。

近年來，臺灣運動風氣興起，除了政府機構及學校的努力外，企業的贊助亦扮演十分重要的關鍵角色，若沒有企業的鼎力支持，臺灣體壇的發展將窒礙難行。因此「2021地方籃球需要你3X3籃球賽」主辦方也要特別感謝「財團法人臺中市私立王鴛鴦社會福利慈善事業基金會」、「今榜文具印刷廠股份有限公司」、「興隆毛巾觀光工廠」、「舞動陽光-大里國民運動中心」、「舞動陽光有限公司-長春國民運動中心」、「聖蓮生技」、「斯傑利企業有限公司」、「臺中市南屯國民運動中心」、「台灣之星」、「優漾運動複合會館」、「金宜成水電服務行」、「喬信電子股份有限公司」、「關淑君小姐」及「陳如梅小姐」等的慷慨解囊致上萬分的謝意，有了上述企業在運動賽事上的傾力相助，臺灣運動產業一定能更加蓬勃發展。