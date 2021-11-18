PLG／攻城獅4500萬基地亮相 林冠綸喊話坐二望一

新竹街口攻城獅隊今天於斥資4500萬元全新打造的訓練基地「Lioneers Hub」舉行開幕暨開季獅吼大會，並公布口號「Ready To Road」象徵新賽季已經做足準備，總教練林冠綸也喊出了新賽季坐二望一的目標，希望未來能夠在訓練基地掛上冠軍錦旗。

儘管上賽季與季後賽擦身而過，但攻城獅在休賽季期間不僅大手筆陣容補強，找來林宜輝、郭少傑等自由球員加入，三名洋將法獅（Nick Faust）、大勝（Brandon Dawson）和辛巴（Sim Bhullar）也在今天記者會上正式亮相，另外，攻城獅球團也投入4500萬元在主場新竹縣體育館旁打造訓練基地Lioneers Hub，內涵訓練球場、球員宿舍和球團辦公室，展現了在地深耕的決心。

除了球團基地外，未來也將會有連鎖餐飲進駐基地一、二樓，並規劃兒童訓練營、場館對外租借與大型牆面廣告出租等業務，除了能更深入經營在地外，也能創造多元收入來源，總經理高景炎說：「Lioneers Hub是我們在新竹種下的一顆種子，我們將以此訓練基地為中心向外持續推廣籃球，證明攻城獅深耕新竹的決心。」

今天記者會上攻城獅球員也穿著新賽季戰袍以及周邊商品登場展示，並預告上半季將會推出四大主題周，分別為開幕戰、聖誕大戰、電玩主題周和雙獅友好日。

而總教練林冠綸也在記者會上喊出了新賽季做二望一的目標，並希望有一天夠在訓練球場冠上冠軍錦旗，林冠綸說：「這是我們本來就設定的目標，去年下半季我們其實就有很好的表現，經過一年球員都變得更成熟，又有宜輝、少傑和三名洋將的加入，對我們確實有很大的幫助。」