籃球／用籃球陪伴成長 國泰金控關懷插角國小籃球隊

台北市籃球記者聯誼會與國泰金控為推廣基層籃球運動出一份力，今天造訪位在三峽山區的插角國小金敏分校，致贈籃球及訓練裝備，鼓勵小朋友們從籃球技巧的訓練中學習團隊合作以及面對失敗的經驗，未來的路有籃球一路陪伴成長。

插角國小創校已有80年歷史，位於大板根的本校跟相隔四公里的金敏分校六個年級各有一班，是新北市內的迷你森林小學，但非常重視戶外活動，校長宋宏璋表示，插角的小朋友平常的運動就是登山跟跑步，半年來已經爬了合歡山、石門山等大山，下個月六年級還要組隊去爬玉山。

金敏分校一共只有72位學生，但透過台北大學社會系的協助卻組成了男籃、女籃各一隊，跟三鶯部落的小朋友一起快樂打籃球，「從小接觸運動的孩子不管生理、心理跟社會都有很好的發展。加上少年籃球發展協會成立迷你組比賽，讓偏鄉孩子也有機會比賽，也才知道有這麼多小學校投入籃球。」

目前插角國小每周練球三次，每次一兩小時，球員自己也會找課餘時間自主訓練，「成立籃球隊讓孩子們有一個目標凝聚向心力，也許插角不像一般學校體育班一樣，有固定練球時數、有教練要爭取成績，我們這邊讓孩子學習團隊合作、紀律與服從，變成未來的生活素養。」宋宏璋也感謝國泰金控與籃球聯誼會捐贈訓練用藥球跟彈力帶等裝備，一方面讓孩子開開眼界，另一方面也讓教練嘗試開發更多的練球模式，在有限的訓練時間裡提升效益。

六年級的女子隊長張歡說，練球就是盡全力，今年之前打了三場菁英盃比賽，雖然還沒有贏過球，但是第三場比起前兩場進步很多，目標是畢業前要拿到勝利。五年級的男子代理隊長高仲辰加入球隊已經三年，打敗政大實小的比賽印象最深刻，「只是自己沒有進球。」