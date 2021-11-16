籃球／名人講座前進台體 籃球界學霸許智超分享經驗
由台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座」，19日下午2時將於台中市國立台灣體育運動大學，邀請曾具國手並任職過SBL金酒及台銀隊總教練的「鳥總」許智超開講，目前身為宏國德霖科技大學男籃隊教練的他，有籃球界「中距離教科書」之稱，歷經無數場比賽且貢獻所知所學給台灣籃壇 ，他的經驗分享勢必精采絕倫。
繼吳永仁、張嗣漢、周俊三3場「名人專題系列講座」，分別在高雄、台北及花蓮等地舉行，引起好評及熱烈迴響，台灣籃球名人堂協會11月繼續轉往台中市，邀請到許智超前來演講，傳承台灣籃球歷史給年輕的下一代。
現年47歲的許智超，1995年加入中華職籃達欣虎隊嶄露頭角，1997年以國手身分助中華隊贏得當年釜山東亞運金牌，職籃解散後，也繼續在達欣虎隊征戰SBL，直至2005轉任球隊助理教練，2011年成為金酒隊總教練，2013年以助理教練身分再協助中華隊贏得天津東亞運男籃金牌，之後陸續在中州科大及青年高中球隊任職教練征戰UBA及HBL，目前則在宏國德霖科大帶隊。
許智超不僅籃球經歷豐富，同時他也是籃球界的「學霸」，擁有教育學博士學位，成為繼東方介德之後，台灣男籃界第二位具有國手資歷且有博士頭銜的人物。
許智超現場演說之外，台灣籃球名人堂協會將陳列剪報、刊物、雜誌，以及過去台灣籃球文物，現場遵守防疫規定，全部演說內容均在體育署進行MOE直播。
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