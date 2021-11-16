快訊

瑪莎惡徒毆男大生 前檢座指真正問題是這個

戴上順澤宮神帽從沒輸過！挪威三鐵選手大讚太狂了

籃球／名人講座前進台體 籃球界學霸許智超分享經驗 

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
由台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座」將於19日前進台體大並邀請到許智超分享經驗。圖／台灣籃球名人堂提供
由台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座」將於19日前進台體大並邀請到許智超分享經驗。圖／台灣籃球名人堂提供

由台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座」，19日下午2時將於台中市國立台灣體育運動大學，邀請曾具國手並任職過SBL金酒及台銀隊總教練的「鳥總」許智超開講，目前身為宏國德霖科技大學男籃隊教練的他，有籃球界「中距離教科書」之稱，歷經無數場比賽且貢獻所知所學給台灣籃壇 ，他的經驗分享勢必精采絕倫。

繼吳永仁、張嗣漢、周俊三3場「名人專題系列講座」，分別在高雄、台北及花蓮等地舉行，引起好評及熱烈迴響，台灣籃球名人堂協會11月繼續轉往台中市，邀請到許智超前來演講，傳承台灣籃球歷史給年輕的下一代。

現年47歲的許智超，1995年加入中華職籃達欣虎隊嶄露頭角，1997年以國手身分助中華隊贏得當年釜山東亞運金牌，職籃解散後，也繼續在達欣虎隊征戰SBL，直至2005轉任球隊助理教練，2011年成為金酒隊總教練，2013年以助理教練身分再協助中華隊贏得天津東亞運男籃金牌，之後陸續在中州科大及青年高中球隊任職教練征戰UBA及HBL，目前則在宏國德霖科大帶隊。

許智超不僅籃球經歷豐富，同時他也是籃球界的「學霸」，擁有教育學博士學位，成為繼東方介德之後，台灣男籃界第二位具有國手資歷且有博士頭銜的人物。

許智超現場演說之外，台灣籃球名人堂協會將陳列剪報、刊物、雜誌，以及過去台灣籃球文物，現場遵守防疫規定，全部演說內容均在體育署進行MOE直播。

許智超 名人堂 金酒

延伸閱讀

籃球／引爆籃球營彰化落幕 李愷諺、簡祐哲談自身經驗

T1聯盟／請辭籃協裁判委員會主委 王人生接高級顧問

竹圍高中籃球隊添戰力 球場設施全改善

NBA／被籃球耽誤的藝術家？厄文IG連發神秘圖片令人費解

相關新聞

籃球／名人講座前進台體 籃球界學霸許智超分享經驗 

由台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座」，19日下午2時將於台中市國立台灣體育運動大學，邀請曾具國手並任職過SBL...

籃球／引爆籃球營彰化落幕 李愷諺、簡祐哲談自身經驗

由彰化縣政府指導、彰化縣體育會主辦的「2021未來新秀 引爆彰化籃球營」，日前在彰化縣明道大學居仁堂畫下完美句點，在結訓...

T1聯盟／請辭籃協裁判委員會主委 王人生接高級顧問

為了力求最公平、公正的比賽環境，給予球迷最流暢的觀賽體驗，國內職籃新聯盟T1不僅網羅國內最頂尖的裁判團隊，今天再宣布，邀...

T1聯盟／台鋼獵鷹嘉藥展翅 座位席「甜甜的」

職籃新聯盟T1廿七日點燃戰火，六支球隊中最晚公布主場的台南台鋼獵鷹隊，昨天正式宣布隊史第一季從嘉南藥理大學紹宗體育館展翅...

PLG／鋼鐵人歷史首勝吸眼球 熱身賽最終站移師台北

P. LEAGUE+（PLG）新賽季下月正式開戰，頭兩站的熱身賽都開出紅盤，首站吸引破萬球迷，昨天結束的高雄賽程也有將近...

T1聯盟／穿鐵衣3個月 林冠均穿獵鷹戰袍重新出發

身為HBL能仁家商、UBA健行科大的冠軍隊成員，「Oscar」林冠均2019年加盟富邦勇士隊，職業生涯初期卻遇傷所苦，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。