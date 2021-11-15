T1聯盟／穿鐵衣3個月 林冠均穿獵鷹戰袍重新出發

身為HBL能仁家商、UBA健行科大的冠軍隊成員，「Oscar」林冠均2019年加盟富邦勇士隊，職業生涯初期卻遇傷所苦，今年2月動完椎間盤手術後重新出發，成台南台鋼獵鷹隊新成員，盼能打出自己身價。

林冠均是能仁教頭「小羊哥」林正明姪子、旅外好手林庭謙堂哥，高中時從澳洲回台加入能仁，成能仁101學年打下隊史首冠的成員；107學年他率健行科大打下UBA公開男一級冠軍，帶著MVP肯定展開籃球新旅程，但加入富邦後受腰傷影響，上季在PLG完全沒出賽紀錄。

一年多不曾比賽，林冠均都形容自己像是「消失了」，但他對籃球仍有滿滿熱情，今天正式以台鋼獵鷹球員身份亮相的他說：「今年要把身價再打起來！」他強調並沒設特別的個人目標，「把自己和球隊做好，幫球隊拿下勝利，不在意個人數據。」

林冠均提到，腰部狀況高中就存在，在富邦勇士才爆發，「椎間盤突出，壓迫到神經，2月開刀後穿了3個月鐵衣，只能騎腳踏車、游泳，5月底才開始復健。」11月1日加入台鋼獵鷹訓練，他自評目前狀況頂多恢復6成，不過球隊有許多過去健行隊友，相處、配合都沒太大問題。

減重成林冠均重返球場的第一課題，年初在澳洲曾胖到120公斤的他透露，目前已經減到106公斤，目標是降到95公斤；球團盼他能趕上12月12日的賽季開幕戰或18日的主場開幕戰，他也以此為目標，但也不躁進，「安全為主，之前太急一直想上，沒辦法好，這次目標以不受傷為主，把賽季完整打完。」

台鋼獵鷹總經理錢韋成認為，林冠均的實力和伸手有目共睹，只要身體健康，相信會是球隊倚賴的重要武器。