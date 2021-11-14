UBA／搭檔丁芷容離隊 文化鄭慧慈續拚隊史第20冠

國中起在場上合作，到加入文化大學女籃，而丁芷容季前離隊，讓落單的鄭慧慈感覺「怪怪的」，但今天UBA預賽仍與王玥媞合力攻下48分，以116比49大勝台北護大，續拚隊史第20冠。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組第一階段賽事在台科大舉行，文化第3節轟下42分，最終以116比49輕取隊史首戰一級的台北護大，收下3連勝，文化以王玥媞29分表現最佳，而上季新人后鄭慧慈攻下全隊次高19分，外加16籃板。

鄭慧慈從小學6年級起結識丁芷容，儘管兩人小時候還不會打籃球，仍因條件不錯，相約考國中籃球隊，後來落腳永仁國中。

鄭慧慈接受大會訪問時透露，從國中、高中到大學，與丁芷容合扛禁區，兩人堪稱最佳拍檔，也培養出革命情感。

丁芷容因個人因素在季前離隊，雖仍留校續修學業，但不排除下學年轉至他校，至於是否繼續打球，則是未知數，鄭慧慈除了尊重丁芷容選擇外，也獻上祝福。

儘管少了丁芷容，鄭慧慈本季在禁區的壓力更大，但她表示，目標不變，力拚助文化重登后座，瞄準隊史第20冠。

另外，衛冕軍世新大學今天以154比32擊敗台灣大學，跨季26連勝入袋。