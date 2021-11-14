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PLG／呂政儒轟35分 鋼鐵人熱身賽扳倒富邦勇士

中央社 / 台北14日電
呂政儒(中)進攻。 P聯盟提供
呂政儒(中)進攻。 P聯盟提供

P. LEAGUE+高雄鋼鐵人射手呂政儒今天第4節外線火力全開，單節4顆三分球，全場轟下35分，率隊以95比89擊敗台北富邦勇士，收下熱身賽首場勝利。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）今天在高雄市鳳山體育館舉辦2場熱身賽，晚場由衛冕軍富邦勇士出戰高雄鋼鐵人，吸引4866名球迷進場力挺。

新成軍的鋼鐵人休季期間網羅超級籃球聯賽（SBL）首位拿下5000分的射手呂政儒助陣，還透過交易換來彭俊諺，並在選秀首輪選進新秀陳又瑋、藍少甫。

富邦勇士首節靠著馬爾他中鋒德古拉（SamuelDeguara）挹注得分火力，取得29比22領先，但次節一開始球隊近3.5分鐘進攻當機，鋼鐵人藍少甫趁機展現能裡能外的身手，開啟一波11比0攻勢反超，但後續仍被富邦勇士扳成49比49平手。

上半場攻下13分的呂政儒，下半場在外線開火，第4節單節轟進4顆三分球，幫助鋼鐵人再度要回領先，而決勝節選擇以本土應戰的富邦勇士，未能把握機會，鋼鐵人最終以95比89迎接勝利，熱身賽首勝入袋。

呂政儒今天攻下全隊最高的35分，外線13投6中，也是鋼鐵人能夠逆轉勝的關鍵，他透露，自己並未多想，中場休息時重新調整心態，很開心下半場有好的發揮、幫助球隊。

鋼鐵人熱身賽首勝開張，呂政儒認為，這對球隊士氣鼓舞很大，「球隊新秀居多，大家都很努力在場上做該做的事，努力把每一球守住，把每一球進攻做好」。

富邦勇士洋將德古拉此役雖僅出賽不到14分鐘，仍繳出18分、15籃板，效率依舊驚人，林孟學進帳17分、10籃板，而首站熱身賽未亮相的張宗憲今天貢獻13分。

富邦勇士 呂政儒 張宗憲

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