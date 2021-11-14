T1聯盟／中信特攻破百奪勝 總教練：快還要穩！

隊長李學林雖因傷缺席T1聯盟熱身賽，新北中信特攻隊今天在兩名新秀「黑豹」阿巴西和射手謝亞軒聯手攻下57分領軍下，以101：86壓下「地主」高雄全家海神隊，總教練李逸驊（原名李雲光）肯定年輕球員發揮外也提到，今天展現的快速球風還有進步空間，他笑說：「快，還要穩，才是我們『領北狂攻』球風。」

李學林因腳傷缺席今天熱身賽，李逸驊表示球團評估李學林大概還要兩周休息才會加入團隊，加上洋將還沒加入，整合是球隊很大課題，不過今天團隊發揮出色，「任何時刻都有人跳出來。」

今年選秀會加入中信特攻的阿巴西和謝亞軒，第一節就各以13分和11分演出，魏嘉豪、林秉聖、譚傑龍和劉旻諺等職籃菜鳥也有不錯發揮，第四節打出一波21：8攻勢甩開「地主」糾纏，最終以破百成績迎接勝場。

李逸驊提到，今天球隊有展現快速球風，防守強度也有展現出來，不過快攻把握度還可以更進步，接續洋將加入後也需要不斷調整，但「速度」會是球隊不變宗旨。