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T1聯盟／蔣淯安輕鬆打 台啤英熊射下太陽
以SBL冠軍班底組成的台北台啤英熊隊，今天在T1聯盟首日官辦熱身賽亮相，開賽就打出11：0攻勢，「一哥」蔣淯安第四節休兵，全隊仍壓著新隊伍台中太陽隊，最終在全員上陣下以88：74拿下熱身賽勝利。
台中太陽首節就陷入得分荒，直到5分04秒楊承翰罰球線上2罰1中得分才終於開張，首節11：29落後，半場打完台啤再將差距擴大到46：25。
兩隊都以純本土應戰，台啤上半場就全員上陣，黃鎮和李啟瑋各有10分和9分演出；台中太陽上半場35投僅6中，且出現13次失誤。
易籃再戰，太陽在丁聖儒、陳靖寰和陳文宏連飆外線下打出12：5攻勢，差距一度雖小到11分，但李啟瑋連罰加快攻連拿4分，周資華再贊助外線，三節打完台啤英熊仍握有67：49優勢。
第四節台啤持續領先，「小台」黃聰翰讀秒階段還嘗試單臂暴扣，雖被太陽犯規擋下，仍獲得場邊球迷一陣驚呼；最終台啤就以14分差距奪勝，和前一戰擊敗桃園雲豹隊的台南台鋼獵鷹隊都帶走勝場。
T1聯盟首日熱身賽共吸引3288名球迷進場，明天第2日熱身賽將由「地主」高雄全家海神隊領銜，下午3點迎戰新北中信特攻隊。
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