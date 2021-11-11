快訊

他湊陳時中身邊讚「好酒量」 鄭麗文：是浮報健保醫師陳識中

把男大生打到重傷卻以「非現行犯」被放走 顏寬恒：不能接受

PLG／周桂羽轉型當控衛 沒想到這天來得這麼快

中央社 / 台北11日電
富邦隊教頭許晉哲（左）與周桂羽。 報系資料照
富邦隊教頭許晉哲（左）與周桂羽。 報系資料照

台北富邦勇士7日熱身賽出奇招，讓身高193公分的前鋒周桂羽改當控球後衛，總教練許晉哲今天表示，周桂羽有高度、有傳球視野，若能成功轉型，也會讓球隊後場更添可用之兵。

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+的台北富邦勇士今天在台北和平籃球館接下元年總冠軍金盃，球員也全員出席，相較於上個賽季，富邦勇士成員幾乎維持上季原班人馬，只多了洋將德古拉（Samuel Deguara）與射手張耕淯。

對於熱身賽「客串」當控球後衛，周桂羽承認他滿喜歡這項挑戰，他也透露，隊內訓練時若分成4組，他就是第4組的控球，他有心理準備，遲早有天得面臨轉型的挑戰，「沒想到這天來得這麼快。」

上個賽季，富邦勇士控衛除賴廷恩與林書緯外，也會用張宗憲控球，效果也不差，許晉哲表示，張宗憲防守好、得分能力又強，若再身兼控衛，「這對他的體能消耗很大。」

事實上，周桂羽對於擔任控球後衛並不排斥，高中時期他就曾透露，他的偶像是美國職籃NBA金州勇士隊全能前鋒葛林（Draymond Green），也希望自己的球風和偶像一樣，不但能攻、能守，甚至還能分球助攻。

周桂羽表示，以往大家對他的印象，都是會傳球的前鋒，而他也希望，未來新的角色可以被大家認可，把他當成真正的控球後衛。

富邦勇士 周桂羽 張宗憲

延伸閱讀

PLG／張宗憲不去想連霸 對一項個人獎有興趣

PLG／富邦勇士成各隊假想敵 許總點出2考驗

PLG／「補領」元年冠軍盃 富邦勇士拚連霸才能拋彩帶

林內焚化爐不燒垃圾 張麗善鬆口規畫轉型中

相關新聞

T1聯盟／全方位轉播一次到位 高雄海港熱身賽有直播

距離台灣運彩xT1聯盟2021-2022賽季開戰不到1個月，聯盟賽事轉播終於拍板，結合兩大體育專業電視台ElevenSp...

PLG／「補領」元年冠軍盃 富邦勇士拚連霸才能拋彩帶

職籃PLG元年賽季受到疫情影響，以裁定方式決定今年冠軍，台北富邦勇士隊今天正式領取冠軍獎盃，隊長蔡文誠坦言感覺好像少了一...

籃球／睽違4個月練球 林書豪暗示快登場？

重返中國聯籃CBA聯賽北京首鋼隊的林書豪10日首度自行用中文發微博，回顧自己艱難的重回CBA經歷，並透露自己參加了4個月...

PLG／周桂羽轉型當控衛 沒想到這天來得這麼快

台北富邦勇士7日熱身賽出奇招，讓身高193公分的前鋒周桂羽改當控球後衛，總教練許晉哲今天表示，周桂羽有高度、有傳球視野，...

PLG／張宗憲不去想連霸 對一項個人獎有興趣

富邦勇士隊球星張宗憲上個賽季的傑出表現，不僅帶走多項個人獎，也幫助球隊取得職籃PLG元年冠軍盃，新賽季他對於「連霸」二字...

PLG／富邦勇士成各隊假想敵 許總點出2考驗

職籃PLG聯盟新賽季將在12月4日開打，富邦勇士隊作為衛冕軍自然也是各隊假想敵，總教練許晉哲指出，洋將對戰、隊型抗衡，會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。