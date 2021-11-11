PLG／周桂羽轉型當控衛 沒想到這天來得這麼快

台北富邦勇士7日熱身賽出奇招，讓身高193公分的前鋒周桂羽改當控球後衛，總教練許晉哲今天表示，周桂羽有高度、有傳球視野，若能成功轉型，也會讓球隊後場更添可用之兵。

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+的台北富邦勇士今天在台北和平籃球館接下元年總冠軍金盃，球員也全員出席，相較於上個賽季，富邦勇士成員幾乎維持上季原班人馬，只多了洋將德古拉（Samuel Deguara）與射手張耕淯。

對於熱身賽「客串」當控球後衛，周桂羽承認他滿喜歡這項挑戰，他也透露，隊內訓練時若分成4組，他就是第4組的控球，他有心理準備，遲早有天得面臨轉型的挑戰，「沒想到這天來得這麼快。」

上個賽季，富邦勇士控衛除賴廷恩與林書緯外，也會用張宗憲控球，效果也不差，許晉哲表示，張宗憲防守好、得分能力又強，若再身兼控衛，「這對他的體能消耗很大。」

事實上，周桂羽對於擔任控球後衛並不排斥，高中時期他就曾透露，他的偶像是美國職籃NBA金州勇士隊全能前鋒葛林（Draymond Green），也希望自己的球風和偶像一樣，不但能攻、能守，甚至還能分球助攻。

周桂羽表示，以往大家對他的印象，都是會傳球的前鋒，而他也希望，未來新的角色可以被大家認可，把他當成真正的控球後衛。