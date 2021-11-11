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PLG／張宗憲不去想連霸 對一項個人獎有興趣

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦勇士球星張宗憲。圖／聯合報系資料照
富邦勇士球星張宗憲。圖／聯合報系資料照

富邦勇士隊球星張宗憲上個賽季的傑出表現，不僅帶走多項個人獎，也幫助球隊取得職籃PLG元年冠軍盃，新賽季他對於「連霸」二字不會多想，「一步步做好，就能得到想要的」。

「噴射機」張宗憲以本土球員最高的場均15.6分、本土次多的場均 1.8抄截獲選PLG元年年度MVP，新球季對於個人獎他沒有設定，「目標要設得更遠，MVP只是中間點，要衝過終點才能得到更多。」

相較例行賽MVP，張宗憲更渴望奪冠，但對於連霸則以平常心看待，「這是挑戰也是壓力，不管對個人或球隊來說，一直想這兩個字，可能導致表現不正常，還是一步步做好。」

除了攻擊，張宗憲認為好球員防守也很重要，上個賽季雖然獲得年度防守第一隊，但對沒拿過的年度防守球員也有期待，「這是我個人需要精進的地方」。

台北富邦勇士籃球隊全體隊員。記者黃義書／攝影
台北富邦勇士籃球隊全體隊員。記者黃義書／攝影

張宗憲 富邦勇士 PLG

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