PLG／「補領」元年冠軍盃 富邦勇士拚連霸才能拋彩帶
職籃PLG元年賽季受到疫情影響，以裁定方式決定今年冠軍，台北富邦勇士隊今天正式領取冠軍獎盃，隊長蔡文誠坦言感覺好像少了一味，希望本季能夠在球迷面前奪冠、拋下彩帶。
富邦勇士在和平籃球館舉辦開季記者會，揭曉全新年度口號「#憑我相信」、主視覺及行銷規劃，領隊蔡承儒也從聯盟執行長陳建州手中接下元年總冠軍獎盃。
今年疫情在台延燒，PLG總冠軍賽雖然在5月改至彰化閉門開打，也因疫情中斷，最終由3：1領先的勇士封王，而洋將辛特力抱回總冠軍賽MVP。
這座金盃重量不輕，隊長蔡文誠用雙手舉起時顯得有些吃力，總教練許晉哲也說：「真的很重，文誠舉很久，不容易。」
今天透過記者會「補領」獎盃，蔡文誠表示，感覺更像頒獎典禮，「沒有球迷、彩帶，參與感少了點，有點可惜。」也將連霸視為新球季目標。
新球季多了新北國王、高雄鋼鐵人兩支隊伍，賽程增加、場館移動將成為勇士連霸考驗之一，蔡文誠指出，場次變多代表需要更多輪替，球員如果受傷的話，戰力就會很吃緊，台灣交通方便，影響倒是還好。
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