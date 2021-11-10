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PLG／夢想家砸千萬打造全新主場 12/11對決新北國王
P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家為展現主場經營決心，花費新台幣逾千萬打造全新場館設備，球團今天宣布，12月11日主場開幕戰將對決新北國王，並自中午起全面開賣季票。
台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新賽季將於12月4日登場，6支球隊各有15場主場賽事，其中夢想家新球季主場落腳台中洲際多功能運動中心。
夢想家球團今天發布新聞稿表示，台中市長盧秀燕特別到夢想家主場關心球員練球狀態，同時參觀全新的場館休息室、照明設備及NBA等級地板等。
盧秀燕指出，很開心夢想家能夠落腳台中，並用心經營、活化場館，「預祝台新夢想家新賽季能夠一路過關斬將，勇奪總冠軍」。
台新夢想家董事長張承中表示，謝謝盧市長特別前來主場給予鼓勵，「盧市長上任以來，對夢想家及洲際迷你蛋場館規劃等事皆不遺餘力的提供協助，我們也感受到市長對籃球的熱情，今年夢想家與台中市政府的合作更加密切、深化，相信有市府的相挺，夢想家將會更加堅定的朝著總冠軍邁進」。
台新夢想家新球季首場主場賽事將於12月11日開打，主場開幕戰將對決聯盟生力軍新北國王，球團表示，目前主場季票已提供D-FANS會員優先購買，今天中午12時則將於ibon售票系統全面開賣季票。
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