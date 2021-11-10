快訊

台積電真的來了！高雄楠梓屋主秒不賣、建案漲聲響起

衣索比亞逮捕16名UN員工：羞辱聯合國的「種族清洗」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／夢想家砸千萬打造全新主場 12/11對決新北國王

中央社 / 台北10日電
截圖自夢想家官方粉絲團
截圖自夢想家官方粉絲團

P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家為展現主場經營決心，花費新台幣逾千萬打造全新場館設備，球團今天宣布，12月11日主場開幕戰將對決新北國王，並自中午起全面開賣季票。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新賽季將於12月4日登場，6支球隊各有15場主場賽事，其中夢想家新球季主場落腳台中洲際多功能運動中心。

夢想家球團今天發布新聞稿表示，台中市長盧秀燕特別到夢想家主場關心球員練球狀態，同時參觀全新的場館休息室、照明設備及NBA等級地板等。

盧秀燕指出，很開心夢想家能夠落腳台中，並用心經營、活化場館，「預祝台新夢想家新賽季能夠一路過關斬將，勇奪總冠軍」。

台新夢想家董事長張承中表示，謝謝盧市長特別前來主場給予鼓勵，「盧市長上任以來，對夢想家及洲際迷你蛋場館規劃等事皆不遺餘力的提供協助，我們也感受到市長對籃球的熱情，今年夢想家與台中市政府的合作更加密切、深化，相信有市府的相挺，夢想家將會更加堅定的朝著總冠軍邁進」。

台新夢想家新球季首場主場賽事將於12月11日開打，主場開幕戰將對決聯盟生力軍新北國王，球團表示，目前主場季票已提供D-FANS會員優先購買，今天中午12時則將於ibon售票系統全面開賣季票。

台新夢想家 國王 PLG

延伸閱讀

三接遷離通過燃煤增？盧秀燕：對台中和中部民眾不公平

盧秀燕挺顏 綠營人士：中二補選已成台中市長前哨戰

監院糾正4年前召募作業 中捷：盧秀燕上任後改善流程

影／顏寬恒宣布參加立委補選後 今天到醫院打疫苗

相關新聞

PLG／夢想家砸千萬打造全新主場 12/11對決新北國王

P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家為展現主場經營決心，花費新台幣逾千萬打造全新場館設備，球團今天宣布，12月11日主...

UBA／賽季本周開戰 衛冕軍預約攻蛋

全台疫情漸趨穩定，一一○學年度富邦人壽ＵＢＡ大專籃球聯賽賽季本周點燃戰火，公開女一級後天率先開戰，公開男一級廿二日接棒，...

UBA／職業聯盟成動力 陳力生增重逐夢

國內籃球今年蓬勃發展，除了邁入第2年的PLG，職籃新聯盟T1也將於月底開戰，兩聯盟的興起也讓年輕選手更有動力，今年成為國...

T1聯盟／Passion Sisters來了！中信主場「領北狂攻」

高人氣啦啦隊「Passion Sisters」強勢加盟新北中信特攻籃球隊，中信特攻今天公告，Passion Sister...

UBA／台大男籃重返一級 隊長期待挑戰列強

前3年都差1勝就能叩關UBA公開男一級，台大男籃109學年UBA終於擺脫悲情，暌違21年再登大專最高殿堂，成110學年富...

UBA／「更好的我們」迎新賽季 衛冕軍預約再攻蛋

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽12日將由公開女一級率先登場，男一級22日起在輔仁大學接棒，3月迎接隊史首冠的公開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。