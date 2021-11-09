UBA／職業聯盟成動力 陳力生增重逐夢

國內籃球今年蓬勃發展，除了邁入第2年的PLG，職籃新聯盟T1也將於月底開戰，兩聯盟的興起也讓年輕選手更有動力，今年成為國體大新鮮人的後衛陳力生就已設定往上挑戰的未來目標，高中畢業後已積極加強對抗性，刻意增重下身體明顯厚實不少。

「國體教練團知道我想往上打，所以要我增加對抗性，重訓、飲食都有加強。」陳力生透露，南山高中時期體重約事64公斤，現在已增重到70公斤，會繼續朝教練團給的理想目標75公斤前進。

國體大位於桃園，教頭桑茂森身兼璞園教練團成員，今天代表國體出席UBA開季記者會的陳力生也有關注PLG和T1聯盟的賽事和消息，他說：「我們和璞園、領航猿都打過友誼賽，和他們比起來一定有差距，像經驗和穩定性都是。」

目標向上挑戰的陳力生，透過和更高層級的隊伍交手看到自己不足，大學菜鳥球季他做好設定，除了加強身體強度，提升速度和把握度、心態更穩定都是方向，目標除繼續前進小巨蛋，也想挑戰大學只有一次機會的新人王。

從高一就是南山主控，升上大學的陳力生笑說，會在UBA幾年還難說，目前設定至少兩年，「看今年打得如何，打得好，選擇自然多。」他補充說，國內不是唯一選項，「到對岸也OK，都會想去挑戰看看。」

陳力生哥哥陳力行是泰山高中校友，今年從北市大轉學到國體，新賽季兄弟倆也將首度聯手，成UBA另個話題。