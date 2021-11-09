T1／台啤洋將取名「士東」 與主場天母建立情感連結 

台灣啤酒英熊職業籃球隊今天宣布第三位洋將士東（Diamond Stone）已來台隔離數天，預計月中出關，現年24歲、身高208公分的士東，曾在2014年U17世界盃與塞爾提克當家球星泰托姆聯手為美國隊打下冠軍，更獲選當年最佳陣容。

畢業自NCAA傳統名校馬里蘭大學的士東，於2016年NBA選秀會第40順位被紐奧良鵜鶘隊選中，隨後交易至洛杉磯快艇隊，近年多於NBA發展聯盟及波多黎各聯賽出賽，他體型壯碩，以125公斤身材於禁區制霸，為台啤英熊籃下再添穩定基石。

台啤英熊球團特別為他中文取名為「士東」，與天母在地士東市場及主場台北市立大學天母校區體育館附近的士東路「撞名」，期待提升士林區在地居民情感連結，也期待士東能發揮身手。

士東與第一位洋將籃波的全能鋒線打法截然不同，屬於更為傳統型的中鋒，台啤英熊總經理哈孝遠說：「本隊在今年決定不啟用亞洲外援名額，因此，在三位洋將的選擇上變得更為重要，也期待三位洋將隔離結束後，進到球隊產生出良好的化學效應，也歡迎球迷開幕戰到現場感受比賽氛圍。」

台啤英熊於今天同步於FamiTicket全網購票網開賣單場票，5分鐘內場邊席即完售。除開幕戰特殊票價外，其餘單場票價包含場邊席2000元、英熊超特區1000元、球員後方英熊甩汗席600元、特區500元及普通區300元五種票價，同時也推出周邊里民、學生、孩童長者及身心優惠票價。此外，響應政府振興券方案，推出賽事現場憑動滋券或紙本五倍券500元，即可購買2張普通區全票（僅可購買當日預售剩餘之座位，現場購票恕不選位，購票詳情請至球團官方社群）。