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CBA／陳盈駿打出生涯年! 獲選CBA第三週最佳球員

聯合新聞網 / 綜合報導
陳盈駿獲選CBA第三週最佳球員。 新華社
陳盈駿獲選CBA第三週最佳球員。 新華社

中國CBA官方今天公布單周最佳球員，效力廣州龍獅的台灣選手陳盈駿近況火燙榮獲當選，攻守俱佳的他本季表現備受各界矚目成為焦點。

28歲的陳盈駿今年是第五年在CBA打球，本季可說是打出生涯年，20.5分、4.7籃板、10.2助攻不但都達CBA生涯最高，目前還高居CBA助攻王。

至於他這週則是3場比賽繳出28.3分、4.7籃板、12.3助攻，命中率更來到6成04，連三分球命中率都突破5成目前5成22，帶領廣州收下2勝1敗，也順利獲選開季第三週單周最佳球員。

陳盈駿2017年CBA選秀會上被廣州龍獅以狀元籤選中，今年已經正式成為廣州的進攻核心，至於另一位台將林庭謙也在天津天行者表現亮眼，平均15.4分、6.6助攻、4.2籃板、2.9抄截，其中29抄截也為聯盟的榜首。

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