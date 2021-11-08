籃球／富邦系際盃8強大洗牌 5隊首闖全國賽

從2015年開辦的「富邦人壽勇士系際冠軍盃」，今年邁入第7個年頭，已成為素人學生籃球的年度一大盛事，今年比賽雖因全國疫情警戒升級一度停擺，全國8強仍陸續出爐，12月11、12日將爭奪最強系隊封號。

今年共68校參賽，5所校系首次進軍全國，國立宜蘭大學土木工程學系、中國文化大學勞動暨人力資源學系、台北醫學大學牙醫學系、明新科技大學運動管理系及嶺東科技大學行銷與流通管理系都是首次搭上8強列車，為本屆決賽增添新氣象；8強熟客則有南台科技大學電機工程系、中州科技大學運動與健康促進系和高苑科技大學休閒運動管理系。

過去締造連霸的警專行政，今年霸業就是中斷在文化勞動暨人力資源學系手中，文化勞動暨人力資源學系王牌姚名哲說：「第一次晉級全國，可能會比較緊張不習慣，不過這也是我們的優勢，沒有成績的顧慮，只管用力去拚，記得要攔住我！我是不會踩煞車的！」

2020年位居全國殿軍的中州科技大學運動健康促進學系，第三度挺進8強，球員組成幾乎是去年原班人馬，球隊默契勢必在所有隊伍之最，契合度將會是中州運促一大優勢；高苑科技大學休閒運動管理系自2016至2019年皆未缺席全國決賽，更可說是冠軍戰固定班底，2017年奪下全國最強系隊封號，上屆在分區預賽敗給高雄科技大學模具工程學系無緣晉級，今年重新出發，由2019獲最佳五人的黃呈濬領軍，帶領球隊重返全國舞台，也盼能幫助學弟們打出自信。

南台科技大學電機工程系，手握2017年亞軍和2018年季軍，唯獨差一座金盃，本屆來勢洶洶，誓言稱霸全國最強系隊，陣中全能型球員潘聖尉說：「我想證明南台電機也有拿下冠軍的能力！大家12月場上見！」

富邦人壽長期支持國內各年齡層籃球賽事，今年除持續支持UBA大專籃球聯賽四度攻蛋外，為持續深化耕耘基層籃球與全民運動風氣，更連續第7年舉辦全國性大專校院系際盃籃球賽，提供素人球員展現熱情的競技舞台。富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛表示，今年為了防範新冠疫情，讓球員能夠安全比賽，防疫措施比照職業運動賽事高規格進行，也鼓勵學子們從中學習團隊合作的精神，自我突破凝聚學校和科系的向心力。