PLG／洋將卡關 新北國王先顧本土

扮演PLG新球季第一周熱身賽的東道主，聯盟新隊伍新北國王隊今天面對衛冕軍富邦勇士隊，雖逼出對手全場25次失誤，但擋不下富邦雙洋將塞瑟夫和德古拉，以93：106吞下連敗，想迎接主場勝場只能等待例行賽。

不同於富邦3名洋將都已抵台並解除隔離，新北國王最早來台的外籍成員是總教練萊恩，洋將預計最快也要這周才會抵台，確定趕不上接續兩站的熱身賽，加上「新台灣人」戴維斯舊傷未癒，何時能上場仍是未知數，目前只有外籍新人聶歐瑪身高超過200公分。

萊恩不諱言，熱身賽兩戰沒能留下任何勝場十分可惜，「不過才是熱身賽，是慢慢進步的過程，我也很滿意球員場上表現，之後我們的調整會更好。」

洋將狀況無法控制，萊恩提到，熱身賽會專注在本土球員身上，今天儘管93：106敗給富邦，但球員整體發揮都很不錯，他說：「我們是新的隊伍、新的球員，很開心看到那麼多球迷支持，雖然熱身賽全員還無法到齊，希望正式賽程能有更好表現，我們要專注的就是每天繼續進步。」

昨天熱身賽已有破4千名球迷進場，今天兩場熱身賽更吸引5977名球迷，曾獲得第15季SBL最佳新人的台法混血張文平就說，很開心回到台灣，他笑說：「我感受到球迷的熱情和能量，和之前SBL的感覺很不同。」

從SBL轉戰PLG的新北國王射手簡祐哲也說，能和「黃金世代」成員林志傑、曾文鼎交手，還和「阿美戰士」楊敬敏同隊，是身為球員的榮幸，且這兩天看到滿滿觀眾，讓高中曾在新莊摘下HBL冠軍的他更有動力，「可以在那麼多觀眾看的地方打球，也是回到自己滿熟悉的場地，很開心！」