名人堂講座周俊三妙語如珠堂下喝采 花蓮東華大學聽眾沈浸於台灣籃球史之中

由台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座」，今 (7日)上午10時在花蓮東華大學，邀請曾具國手、國家隊教練、SBL冠軍教練的台灣籃壇傳奇後衛周俊三在花蓮東華大學開講，現場約300名聽眾，聆聽這部台灣籃球活歷史，以生動有趣的方式述說個人經歷，享受一場豐富的籃球饗宴。

繼吳永仁、張嗣漢兩場「名人專題系列講座」，引起熱烈迴響，台灣籃球名人堂協會今天第三場講座來到東部花蓮，出身於蘇澳的周俊三與東部有很深的淵源，今天現場聚集聽眾人數也是最多的一場，顯見東部民眾熱愛籃球的心意。

今天的演講由台灣籃球名人堂會副理事長石德忠主持，東華大學副校長馬遠榮代表校長趙涵捷出席，感謝校長此次全力促成這次活動的進行，此外，1960年羅馬奧運中華男籃國手鄭錦和擔任貴賓。

在台灣籃球界「拚命三郎」之稱周俊三，從高中就入選1989年亞青國家隊，獲得亞軍佳績，之後台灣在各項國際賽事都少不了這位當家控衛，包括1997東亞運擊敗南韓奪冠的事蹟。同時，歷經社會甲組男籃、中華職籃、前往大陸打球，以及在SBL從新浪開始後來轉戰台啤寫下一頁頁精彩籃球事。

周俊三在演講時告訴所有聽眾，這些都並非一蹴而成，是經過不斷的努力，才能在國家隊站有一席之地。他妙語如珠的演說，讓現場聽眾都沐浴在他的事蹟及台灣籃球歷史之中。

周俊三現場演說之外，台灣籃球名人堂協會將陳列報導周俊三的事蹟剪報、刊物、雜誌，以及過去台灣籃球文物，全部演說內容均在體育署MOE直播。

接下來名人堂第四場講座，將於19日在台中台灣體大由許智超主講。