PLG／施晉堯27分領軍 領航猿退攻城獅

加入新任總教練和新成員的桃園領航猿隊，今天在PLG新球季第2場熱身賽首度亮相，首節在「一哥」施晉堯6投6中的百分百命中率帶動下取得兩位數領先，儘管新竹街口攻城獅隊第三節一度將差距縮小到個位數分，領航猿在全隊4人得分兩位數發揮下仍以97：82守護勝利。

領航猿先打出6：0攻勢，施晉堯再連飆兩記外線，開賽就取得12：0領先；攻城獅7分07秒才靠澳門中鋒容毅燊進打板三分球、分數開張，不過施晉堯單節6投6中，包括3記三分球，一人單節的15分就超過攻城獅，率隊取得首節26：8的絕對優勢

攻城獅首節只有容毅燊和郭少傑有得分進帳，當家球星高國豪第二節加入得分行列，開節第一次出手就是三分命中，且包辦球隊單節前9分；高國豪單節攻下11分，朱雲豪和李家瑞飆進外線，57.5秒郭少傑和李家瑞合作空中第一時間接力更嗨翻全場，不過暫停結束後施晉堯馬上飆進單場第4記三分彈，加上最後一波攻勢助攻給陳冠全都進壓哨球，半場領航猿仍握有54：35領先。

第三節攻城獅在李家瑞、陳堅恩發揮下開啟追分模式，一度追到60：68，但溫立煌回敬「3分打」加上2罰中1，三節打完領航猿仍握有72：60優勢。

上季獲得SBL年度新人王的盧峻翔，從璞園轉到領航猿的的首戰表現亮眼，前三節得分已達兩位數，第四節又連續進球，為球隊續保兩位數領先，最終就以15分差距收下勝利。

領航猿共有4人得分達兩位數，施晉堯27分，盧峻翔17分，溫立煌和陳冠全各有12分；攻城獅以隊長李家瑞25分最高，高國豪21分。