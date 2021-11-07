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PLG／施晉堯27分領軍 領航猿退攻城獅
加入新任總教練和新成員的桃園領航猿隊，今天在PLG新球季第2場熱身賽首度亮相，首節在「一哥」施晉堯6投6中的百分百命中率帶動下取得兩位數領先，儘管新竹街口攻城獅隊第三節一度將差距縮小到個位數分，領航猿在全隊4人得分兩位數發揮下仍以97：82守護勝利。
領航猿先打出6：0攻勢，施晉堯再連飆兩記外線，開賽就取得12：0領先；攻城獅7分07秒才靠澳門中鋒容毅燊進打板三分球、分數開張，不過施晉堯單節6投6中，包括3記三分球，一人單節的15分就超過攻城獅，率隊取得首節26：8的絕對優勢
攻城獅首節只有容毅燊和郭少傑有得分進帳，當家球星高國豪第二節加入得分行列，開節第一次出手就是三分命中，且包辦球隊單節前9分；高國豪單節攻下11分，朱雲豪和李家瑞飆進外線，57.5秒郭少傑和李家瑞合作空中第一時間接力更嗨翻全場，不過暫停結束後施晉堯馬上飆進單場第4記三分彈，加上最後一波攻勢助攻給陳冠全都進壓哨球，半場領航猿仍握有54：35領先。
第三節攻城獅在李家瑞、陳堅恩發揮下開啟追分模式，一度追到60：68，但溫立煌回敬「3分打」加上2罰中1，三節打完領航猿仍握有72：60優勢。
上季獲得SBL年度新人王的盧峻翔，從璞園轉到領航猿的的首戰表現亮眼，前三節得分已達兩位數，第四節又連續進球，為球隊續保兩位數領先，最終就以15分差距收下勝利。
領航猿共有4人得分達兩位數，施晉堯27分，盧峻翔17分，溫立煌和陳冠全各有12分；攻城獅以隊長李家瑞25分最高，高國豪21分。
PLG本周在新北國王隊主場新莊體育館進行2天熱身賽，下周熱身賽將移師高雄鋼鐵人隊主場鳳山體育館，聯盟官辦熱身賽20、21日在台大體育館舉行，開幕戰下月4日由衛冕軍台北富邦勇士隊在主場和平籃球館迎戰福爾摩沙台新夢想家。
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