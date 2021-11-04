SBL／與澎湖縣達成共識 12月熱身賽首度前進離島

將在年底開打的第19季SBL超級籃球聯賽，中華籃球協會在今天宣布與澎湖縣政府達成共識，將於12月3至5日在澎湖縣立體育館舉行熱身賽，這也將是SBL首度前進離島。

為了全力促成SBL熱身賽在澎湖縣舉行，中華籃協秘書長李一中今天特地拜會澎湖縣長賴峰偉以及議長劉陳昭玲，獲得府會兩位首長的全力支持，他們期待SBL來臨能帶動澎湖的籃球熱潮及觀光產業。

澎湖縣與台灣本島有一水之隔，以往較少有大型賽會在該縣舉行，此次熱身賽雲集台啤、裕隆、台銀、九太、璞園等5支球團共襄盛舉，賴峰偉表示，澎湖是一個熱愛運動的城市，這次難得的賽事一定能掀起澎湖的籃球熱潮。

澎湖縣最近幾年推廣觀光產業有成，旅遊人口倍數成長，但冬季時因風沙過大不利旅遊，議長劉陳昭玲對SBL有很深的期許，她希望這次熱身賽能打響第一砲，未來每個球季都安排正規賽來澎湖舉行，讓SBL成為冬季時來澎湖觀光的另一亮點。

這次促成熱身賽跨海到澎湖的幕後功臣首推澎湖縣議員藍凱元和他的議會辦公室主任洪長青。澎湖土生土長的洪長青曾是中華職籃CBA時代幸福豹隊的看板球星，他離開籃球界後一直希望能將職業籃球引進澎湖，如今終於圓夢了。