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SBL／熱身賽首度移師澎湖 12/3起連3天開打

中央社 / 澎湖縣4日電
超級籃球聯賽（SBL）熱身賽今年將首度移師澎湖舉行，中華民國籃球協會秘書長李一中（左4）等一行4日拜會澎湖縣長賴峰偉（右4），賴峰偉表示，樂見SBL熱身賽在澎湖舉辦，盼藉以提升在地籃球運動風潮。（澎湖縣政府提供）
超級籃球聯賽（SBL）熱身賽今年將首度移師澎湖舉行，中華民國籃球協會秘書長李一中（左4）等一行4日拜會澎湖縣長賴峰偉（右4），賴峰偉表示，樂見SBL熱身賽在澎湖舉辦，盼藉以提升在地籃球運動風潮。（澎湖縣政府提供）

超級籃球聯賽（SBL）熱身賽今年將首度移師澎湖舉辦，中華民國籃球協會秘書長李一中今天拜會澎湖縣長賴峰偉，確定於12月3日至5日在澎湖舉行熱身賽，盛況可期。

澎湖縣政府今天發布新聞稿指出，在議員藍凱元、前職籃選手洪長青積極協調下，縣府將協助SBL舉辦熱身賽，12月3日至5日由桃園璞園、裕隆納智捷、台灣銀行、台灣啤酒、高雄九太科技等5支球隊，在澎湖縣多功能綜合球館舉行5場熱身賽。

李一中指出，SBL成立以來，造就國內籃球運動風潮盛行，今年首度將SBL熱身賽移師離島，希望藉由籃球賽事吸引台灣球迷前來澎湖欣賞球賽，促進觀光旅遊，未來也希望能在澎湖安排例行賽。

籃協表示，SBL熱身賽12月3日至5日在澎湖舉行，門票預計在賽前一週開賣，每張票價新台幣100元，售票所得也將全數捐給縣內有籃球隊的學校作為基金。

賴峰偉表示，樂見SBL熱身賽移師澎湖，提升在地籃球運動風潮，並歡迎未來至澎湖進行例行賽。他說，縣民運動風氣盛行，今年全運會澎湖代表隊在田徑、風浪板、桌球等項目表現亮眼，講美少棒更在3年內贏得8座冠軍，代表澎湖體育人才輩出。

中華民國籃球協會秘書長李一中（左）4日拜會澎湖縣長賴峰偉（右），李一中指出，今年首度將超級籃球聯賽（SBL）熱身賽移師離島，盼藉賽事吸引台灣球迷到澎湖欣賞球賽。（澎湖縣政府提供）
中華民國籃球協會秘書長李一中（左）4日拜會澎湖縣長賴峰偉（右），李一中指出，今年首度將超級籃球聯賽（SBL）熱身賽移師離島，盼藉賽事吸引台灣球迷到澎湖欣賞球賽。（澎湖縣政府提供）

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