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籃球／名人堂講座7日東華登場 周俊三分享籃球人生
由台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座」，7日上午10點將在花蓮東華大學舉行，邀請曾具國手、國家隊教練、SBL冠軍教練的台灣籃壇傳奇後衛周俊三開講，目前身為SBL台灣啤酒男籃隊教練及佛光大學副教授的他，將一生都貢獻在籃球上，成為國內籃球的長青樹，經驗分享勢必轟動。
繼吳永仁、張嗣漢兩場「名人專題系列講座」，引起好評及熱烈迴響，台灣籃球名人堂協會11月繼續推出兩場講座，先是深入東部花蓮，為當地愛好籃球學子，請到周俊三來開講，接下來轉往中部台中，邀請到許智超前來演講，繼續傳承台灣籃球歷史給年輕的下一代。
在台灣籃球界頗具名號的周俊三，從高中就嶄露頭角入選1989年亞青國家隊，獲得亞軍佳績，接下來台灣在各項國際賽事都少不了這位當家控衛，包括1997東亞運擊敗南韓奪冠的事蹟。
除了國家隊之外，周俊三還曾是中華職籃CBA宏國象隊的一員，與鄭志龍打造三連霸，後來與新浪隊轉戰戰中國大陸，再回到台灣參加SBL，於2007年台啤奪冠那年退休。
周俊三退休接軌繼續投入教練工作，多次帶領台啤隊在SBL奪冠，且出馬擔任2011、2015、2017年國家隊總教練，征戰瓊斯盃、亞洲盃、亞運等，此外目前也在佛光大學任教。
周俊三現場演說之外，台灣籃球名人堂協會將陳列報導周俊三的事蹟剪報、刊物、雜誌，以及過去台灣籃球文物，現場守防疫規定，全部演說內容均在體育署進行MOE直播。
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