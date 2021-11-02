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T1聯盟／夢想家轉戰中信特攻 譚傑龍留台延續籃球夢

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
譚傑龍正式加入新北中信特攻籃球隊。圖／中信特攻提供
譚傑龍正式加入新北中信特攻籃球隊。圖／中信特攻提供

新北中信特攻與台新夢想家球團，今天針對球員譚傑龍合約發表聯合聲明，雙方達成共識，以協議終止合約的方式，譚傑龍正式結束與台新夢想家的合約關係，並加盟新北中信特攻籃球隊。

台新夢想家籃球隊董事長張承中表示，譚傑龍原本和夢想家仍有合約，但球員需要最適合自己的舞台，「夢想家基於尊重球員意願與發展空間之考量，我們最終與中信特攻球團及傑龍達成協議，感謝傑龍過去的努力與貢獻，也真心祝福他能有更棒的發展機會！」

中信特攻球團強調，感謝台新夢想家對球員的尊重與祝福，溝通過程相當順暢，雙方都是以球員未來發展為優先考量。總經理張樹人表示，譚傑龍過去這一年維持白天練球、晚上遠距上課的生活，中信球團很肯定他堅持的毅力，「球團充分理解傑龍原本計畫先完成學業的想法。不過看好傑龍未來發展，目前也正是球技成長的關鍵時刻，我們期待傑龍可以再堅持一下，以兼顧學業與職業生涯的方式，留在台灣打球。」

譚傑龍在與經紀人及家人討論後，決定暫緩回加拿大唸書的計劃，維持遠距上課的方式留台挑戰籃球夢；中信特攻球團在與譚傑龍達成共識後，隨即與台新夢想家球團進行洽談，最終協助譚傑龍終止剩餘之一年合約。

台新夢想家 譚傑龍

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