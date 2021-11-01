T1聯盟／桃園雲豹吉祥物命名 近千名球迷獻點子
台灣職籃T1 League桃園雲豹以台灣原生種的雲豹為吉祥物，10月30日起在社群平台邀請民眾參與命名，球團今天表示，已吸引近千名球迷發揮創意，提供各種語言、諧音梗等命名。
桃園雲豹10月30日至11月7日晚上10時止起在官方Instagram和臉書舉辦吉祥物雲豹命名活動，球迷可在官方社群平台的貼文下方簡述命名含義並轉發分享，就有機會獲贈桃園雲豹周邊商品及開幕戰門票等，球團後續將從中選出5個命名，再公開進行票選。
桃園雲豹今天發布新聞稿表示，選擇雲豹作為吉祥物的原因，除了期許球員能展現像雲豹般動作敏捷、性格兇悍之外，也呼應著球隊精準、迅速球風。
球團表示，活動上線以來已吸引近千名球迷投稿，許多人以「豹」的諧音作為發想，例如「豹吉」、「豹衝」、「豹隊仔」以及「捷豹」等，而知名主播林奕雯、詹可旬也紛紛提出諧音「海布萊坎豹」（還不來看爆）、「萊抱豹」（來抱抱）等名字。
其他像是結合桃園在地的「桃豹」、「T豹」（T1的豹，Taoyuan的豹）， 皆廣受好評。
根據球團統計，觀察粉絲按讚數，目前以雲豹排灣族語命名的「利庫Likul」最受網友青睞。
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