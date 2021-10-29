HBL資格賽／成功工商幸運小組第一 強恕無緣驟死賽種子隊

繼新榮、宜中、青年之後，110學年度HBL高中籃賽男甲級資格賽，29日又產生第4支31日一戰驟死決賽的種子隊，且極具戲劇性，北市成功工商雖以66：71不敵北市強恕高中，輸掉「北市內戰」，但拜少輸3分賜，贏得小組第一，因成功與戰績同為2勝1敗的強恕、屏東民生家商，比彼此對勝負分後，成功躍居第一，幸運成為驟死賽的種子隊。

反之，強恕少贏3分，落居第三，等同白贏，得與排第二的民生先打各組二、三名交叉賽，贏球才能挑戰8支種子隊。

因今天稍早民生以58：46南投同德家商，小組戰績2勝1敗，稍後2連勝的成功如贏1勝1敗的強恕，成功3連勝當然第一，第4支種子隊，強恕1勝2敗掉第三。

但如強恕贏成功，兩隊與民生同為2勝1敗，且呈互咬，得比3隊彼此對戰勝負分，民生贏強恕7分、輸成功8分，負1，篤定無緣第一，強恕因輸民生7分，起碼得贏成功8分，正1，才能搶下第一，因成功贏民生8分，若輸強恕8分，正負剛好零，掉至第二，第一歸強恕。

因而此役，強恕朝勝分8標的邁進，成功則贏球至上，否則只要輸7（含）分以下，仍可保住第一，雙方目標明確，乃至心照不宣。

第一節強恕15：14小贏，第二節拉出28：18攻勢，上半場43：32領先11分，第一看似有望，第三節一上來成功就是8：0，一度僅2分差，單節回敬21：15，53：58咬住進入末節，持續僵持，強恕被纏住，始終無法擴大差距，甚至僅剩2分領先，單節各得13分，強恕雖以71：66過關，卻因勝分少3，而白忙一場，贏球失望離開，成功輸球，卻略見喜色。

成功4人得分上雙，尹浩宇10分、10籃板外帶2助攻、3抄截，吳牧晏10分、10籃板，兩人都「雙十」，林威廷三分球6投中2拿19分，夏煥紘13分。

教練蔡君豪說：「我們有算分數，輸球仍幸運晉級，而受疫情影響，季前練得很少，加上只有3人是上季成員，高三的林威廷、高二的尹皓宇、吳承濬，以及本季初體驗的唯二高三生吳牧晏，大賽經驗欠缺，幸闖過這一關，希望31日驟死賽續有好結果。」

強恕潘柏彥19分、13籃板，謝民捷12分、10籃板，兩人悉「雙十」演出，陳軒三分球6投中2拿15分、7籃板、3助攻、2抄截，惜都無濟贏球卻拱讓第一。

贏球仍掉第三，強恕教練吳俊雄很無奈，關鍵是次役輸民生，且輸分到7，今天要贏8分，最終未達標。

民生一路領先贏同德，雙力都無懸念，高二前鋒王承宇三分球7投中4飆進生涯新高30分、13籃板，高三的郭天佑18分、10籃板，兩人悉「雙十」。

同德3連敗小組墊底，王昱程三分球4投中2拿19分、17籃板「雙十」。