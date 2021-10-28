PLG／新球季拚連霸 許晉哲：5隊都是挑戰

PLG賽季奪下金盃的富邦勇士隊，今天舉辦季前團練媒體日，總教練許晉哲語帶保留說，球隊雖有經驗，但整體年紀也增長一歲，另外5隊「每隊都是挑戰」。

富邦除上季洋將塞瑟夫和辛特力，身高230公分的新洋將德古拉也已解除隔離，3名洋將都已報到成團隊備戰優勢，不過許晉哲也提到，球隊昨天才和高雄鋼鐵人完成交易案，送走王律翔，團隊整體只補進德古拉和張耕淯，但離開4人，成員調度上沒有太多空間。

「許總」透露，後衛賴廷恩上周還嚴重扭傷，需要到拄拐杖的程度，「我也和（林）志傑說，今年沒時間讓你調整，沒有多餘隊友。」他點名說，新生代的周桂羽和曾祥鈞需要快點「接班」，中生代的簡偉儒和張耕淯今年也會有更多發揮空間，盼能迎接各隊挑戰。

PLG新隊伍新北國王積極補強，許晉哲不諱言新對手打造出很完整的陣容，包括戴維斯、楊敬敏到UBA冠軍隊的政大雄鷹新秀，且有許多過去璞園體系的成員，想複製璞園過去成功經驗的想法明顯，就看最後和洋將的配合和化學效應如何。

富邦今天原本要接受訪問的蔡文誠，因剛接種新冠肺炎疫苗，臨時缺席專訪；許晉哲補充說，本周張耕淯接種疫苗後，全體球員至少都有接種到一劑疫苗。

富邦勇士預計11月11日將舉行正式季前記者會，包含主視覺、年度口號和全新系列商品等都將在記者會正式亮相。