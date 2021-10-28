T1聯盟／籃板王塔壁合體賈西亞 獵鷹打造話題洋將組合

上季分屬PLG富邦勇士隊和新竹攻城獅的洋將賈西亞與塔壁，新賽季不但轉戰職籃新聯盟T1，更要一起穿上臺南台鋼獵鷹戰袍，為下月開戰的新聯盟再添話題。

前NBA選秀榜眼塔壁身高221公分，上季在PLG繳出場均18.3分、14.3籃板、3.3阻攻、1.5抄截與1.4助攻表現，包辦PLG元年籃板王和阻攻王，一度有NBA球隊期盼他回歸。

實力維持顛峰狀態的塔壁最終選擇回到台灣，且加入T1台鋼獵鷹，他盼接下來與昔日對手、今日隊友的賈西亞磨合，並在場上能有絕佳的配合與默契。

曾在PLG以神秘手勢創造話題，讓塔壁和賈西亞免不了擦出火藥味，如今成為隊友，台鋼獵鷹總經理錢韋成表示，這對洋將組合帶來的化學效應，絕對超乎觀眾想像，「兩個很有火花的球員，如今被放在同一隊，我們一起期盼這樣的組合能為大家帶來怎樣的比賽！」

身為上個PLG賽季籃板王、阻攻王、年度防守球員以及年度防守第一隊的塔壁，目前因管制尚未入台，預計可在聯盟賽事開打前抵台並於主場賽事前與隊友磨合、出賽。