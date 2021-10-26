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PLG／重返新北福地 簡祐哲擦亮射手本色

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
新北國王今天舉辦成軍記者會。記者林澔一／攝影
新北國王今天舉辦成軍記者會。記者林澔一／攝影

能仁家商時期展露頭角，簡祐哲今年加入PLG新隊伍新北國王隊，主場正是高中捧過金盃的「福地」新莊體育館，今天穿著國王展新戰袍的他也透露，球隊給他的定位就是外線放冷箭，期待重拾射手本色。

簡祐哲是能仁101學年HBL隊史首冠和102學年連霸的冠軍班底，102學年更在新莊體育館獲頒MVP，談到國王新球場立刻露出微笑。

「新莊體育館可以說是福地吧！」簡祐哲笑說，有看到球隊設計的主場視覺，不過球場目前仍在準備中，還沒親眼見證過未來的「新家」，不過下周球隊就有熱身賽要和球迷見面，讓他直呼亢奮。

簡祐哲也提到，球隊近期補進戴維斯、張文平和洪志善後，本土戰力可說是聯盟前段班，教練團現在給他的定位就是外線開火，組織就交給洪志善和李愷諺等，他笑說：「念哥（陳世念）給我的目標就是射手，他們也很信任我，我也做得還不錯。」

新北國王今天除是成軍記者會，也是和新北市的冠名記者會，球隊還公布為中和、淡水、瑞芳、板橋等新北行政區設計的專屬logo，強化和新北的連結。

新北市副市長劉和然提到，新北有悠久運動史，像HBL傳統勁旅能仁、南山高中和3月打下隊史首冠的泰山高中都是新北代表；新北國王創隊成員剛好都有其中代表，簡祐哲來自能仁，「阿美戰士」楊敬敏和楊興治是南山校友，從選秀會選中的陳俊男出自泰山，再次強化和新北的在地連結。

國王 洪志善 HBL

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