PLG／戴維斯感謝老東家栽培 新賽季期望保持健康

在台灣待了近10年，「新台灣人」戴維斯將首次披上除璞園與國家隊之外的戰袍，本季將代表台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新北國王隊出賽，他除感謝老東家栽培，也期望自己能保持健康。

戴維斯（Quincy Davis）是今年新北國王在休季期間最大收穫，球隊也承認，隨著戴維斯加盟，球團賽季目標也從晉級季後賽，提升至打進總冠軍賽。

在PLG規章中，戴維斯因屬本土球員，因此第4節出賽不受限制，新北國王本土一哥楊敬敏就說，上季戴維斯在第4節是各隊的大麻煩，如今這樣的球員成為自己隊友，「我們當然要好好享用這樣的優勢。」

對於第一次披上非璞園系統的球衣，戴維斯表示，在他記憶中已替璞園打過7、8個賽季，因此對於老東家他只有滿滿的感謝，他也拿美國職籃NBA裡的球星來比喻，有時換個新的球隊並非壞事，也能帶給整個聯盟不一樣的火花。

對於球團打進總冠軍賽的目標，是否會對他帶來壓力，戴維斯表示，他的壓力只有能否保持「健康」，上季他因傷勢臨時開刀，季後挑戰賽只輸對手1顆球，這些對他來說都過去了，也都不再重要，只要他能夠健康，「任何事都有可能。」

戴維斯承認，目前椎間盤突出的舊傷他無法控制，現在只能盡量復健、訓練，也希望自己能夠保持健康出賽，盡力幫助球隊。