國泰大專3X3籃球總決賽 全國青年無畏風雨展熱情

青春，就該在球場上綻放！國泰青年節大專3X3籃球總決賽，23日在新北市板橋體育館進行總決賽，全國愛好鬥牛的好手，在球場上見真章，最後由南部勁旅「喬丹不會飛」、清大女籃為班底的「材料延畢郭引擎」登上大專男女組冠軍；菁英邀請賽則由健行科大稱王、文化大學封后，大家相約明年球場再見！

國泰大專3X3籃球賽，球員場上奮力爭球。 圖／國泰金提供

國泰打造逐夢舞台 國際裁判場上執法

國泰秉持「大樹成長、公益深耕」精神，辦理國泰青年節系列活動，除了3X3籃球賽打造青年築夢舞台，也舉辦客戶子女獎學金，期待培養青年成為文武兼備的社會棟樑。國泰人壽綜企部協理凃薏如表示，國泰長期支持並贊助體育運動，希望青年學子除了課業外，也能在體育舞台上圓夢，今年國泰大專3X3吸引超過800支隊伍參賽，期待更多人關注台灣的運動賽事。

裁判長張呂岳也說，今年賽事就有8位國際裁判執法，也邀請UBA一級球隊的菁英組賽事讓球員有觀摩機會，「尤其獎學金規格，是很難出現在一般組賽事，感謝國泰願意投入資源，共同培育籃球人才。」

國泰大專3X3籃球賽，「喬丹不會飛」、與「材料延畢郭引擎」勇奪男女組冠軍。 圖／國泰金提供

超前部署雨天備案 室內場地球員肯定

因應疫情，國泰做好防疫準備，除了消毒外，也因連日陰雨，超前部署雨天備案，見天候狀況不佳，直接移師室內場館，備受參賽球員肯定，而冠軍球隊國泰還特製冠軍帽與T-SHIRT，並唱名介紹冠軍賽球員，規格媲美UBA。

國泰邀民眾一起參與三分王挑戰，現場氣氛熱烈。 圖／國泰金提供

除激烈賽事外，國泰也邀請新生代演員楊孟霖跟林小嬋與國泰高階主管一起進行定點投籃大賽，也邀現場觀眾一起參與三分王、罰球王、中場幸運星等挑戰賽，最後還大放送現場觀眾籃球，活動氣氛活絡。

大專一般組 清大女籃封后 南部勁旅稱王

大專女子組由清大籃球校隊成員楊舒晴、許芳綺、李芊僾組成，拿下冠軍非常興奮，唯一美中不足的就是，「另名隊友郭映君出國留學，無法一起拿冠軍，所以特別把隊名叫做『材料延畢郭引擎』。」由於清大女籃新學期升上UBA一級，明年無法前來衛冕，但場上展現出良好默契跟優異戰術，讓她們順利擊敗曾在國泰高中3X3三連霸的隊伍封后。

大專男子組由來自南部的韓瑀、謝尚霖、潘士凱組成的「喬丹不會飛」，經歷五場次的激烈纏鬥，終於擺脫對手登上冠軍，贏得10萬元獎學金，隊長韓瑀說，雖然是首度參賽，但可以感覺到國泰在宣傳跟現場的準備都很用心，尤其雨天備案更讓選手有很好的空間發揮，三人異口同聲說「明年還要再來衛冕。」他們是搭凌晨夜車北上，笑稱「真的是累壞了，終於可以搭高鐵回家了。」

大專菁英男子邀請賽，健行科大二連勝稱王。 圖／國泰金提供

大專菁英組 文化笑納冠軍 健行登上王座

大專菁英女子組，文化大學由王玥媞、鄭慧慈、黃巧鈞、王禹雯組隊，連過北市大及台灣師大兩關拿下冠軍，王玥媞說，贏得冠軍很開心，「尤其節奏快，很難慢慢思考，對我們是很好的學習。」參加多年高中3X3的鄭慧慈也說，「3X3很重視球員場上解讀球賽能力，國泰舉辦比賽，讓球員在實戰中，可吸取到很多珍貴經驗！」

大專菁英男子組由張東庭、鞠丞哲、王晟霖組成的健行科大封王。張東庭笑稱，對手好像就是輕鬆打，像鬥牛一樣，打得開心很重要，因此賽前沒有特別為3X3做準備，就按照平常練球的方式打，「但有看一下對手的進攻策略，場上調整防守方式。」至於獎金，「應該會請學長吃飯吧。」