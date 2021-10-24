籃球／台北市籃球社區聯誼賽 陳世杰、廖苡任到場

由台北市政府體育局舉辦，自9月開始為期兩個月的「110年台北市籃球社區聯誼賽」，今天在台北體育館進行最後的冠軍爭霸戰後閉幕，大會邀請到「SBL冠軍MVP」陳世杰、「排球甜心」廖苡任到場與球員一同分享勝利的喜悅。

台北市政府體育局感謝204支參賽球隊、市民朋友們的熱情參與以及各位辛勞的執法裁判。而活動現場也搭配DJ演出，以及由連續參加四屆社區聯誼賽的老牌勁旅「愷心籃球隊」進行三對三籃球表演賽，炒熱現場氣氛。

今年賽事特別引進全方位數據平台，採用與國內高規格籃球賽事 SBL、HBL 及各大企業聯賽同等級的紀錄系統，即時更新攻守數據，提升競賽專業水準，為球友留下完整賽事紀錄與即時成績，出席比賽之餘還能在線上與親友分享比賽成績。承辦單位享動行銷更於賽事官方粉絲專頁提供複決賽戰報，記錄球場上的精采時分。

社區聯誼賽為鼓勵親友同歡，到場為選手加油，更在場邊安排了親子互動遊戲。場上交流球技，場下獲得眾多好禮，讓參與的球員及到場觀賽的親友們都留下美好賽事回憶。

由於比賽期間仍屬於二級警戒期間，體育局以最高標準的防疫措施為每位與會人員進行最嚴謹的把關，更聘請專業救護人員進駐現場，讓市民朋友放心運動、安心打球，力求為市民朋友打造安心且專業的賽事體驗。