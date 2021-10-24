聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／台北市籃球社區聯誼賽 陳世杰、廖苡任到場

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
台北市籃球社區聯誼賽今天閉幕，頒獎後大合影。圖／台北市體育局提供
台北市籃球社區聯誼賽今天閉幕，頒獎後大合影。圖／台北市體育局提供

由台北市政府體育局舉辦，自9月開始為期兩個月的「110年台北市籃球社區聯誼賽」，今天在台北體育館進行最後的冠軍爭霸戰後閉幕，大會邀請到「SBL冠軍MVP」陳世杰、「排球甜心」廖苡任到場與球員一同分享勝利的喜悅。

台北市政府體育局感謝204支參賽球隊、市民朋友們的熱情參與以及各位辛勞的執法裁判。而活動現場也搭配DJ演出，以及由連續參加四屆社區聯誼賽的老牌勁旅「愷心籃球隊」進行三對三籃球表演賽，炒熱現場氣氛。

今年賽事特別引進全方位數據平台，採用與國內高規格籃球賽事 SBL、HBL 及各大企業聯賽同等級的紀錄系統，即時更新攻守數據，提升競賽專業水準，為球友留下完整賽事紀錄與即時成績，出席比賽之餘還能在線上與親友分享比賽成績。承辦單位享動行銷更於賽事官方粉絲專頁提供複決賽戰報，記錄球場上的精采時分。

社區聯誼賽為鼓勵親友同歡，到場為選手加油，更在場邊安排了親子互動遊戲。場上交流球技，場下獲得眾多好禮，讓參與的球員及到場觀賽的親友們都留下美好賽事回憶。

由於比賽期間仍屬於二級警戒期間，體育局以最高標準的防疫措施為每位與會人員進行最嚴謹的把關，更聘請專業救護人員進駐現場，讓市民朋友放心運動、安心打球，力求為市民朋友打造安心且專業的賽事體驗。

SBL 排球 陳世杰

延伸閱讀

宜蘭礁溪鄉推動社區大廈資源回收示範 回收物可多達20幾項

避免大樓社區劣化 你繳的管理費有考量未來修繕費用？

獅潭鄉山村新丁粄飄香 傳唱客家戲曲不輟

獲社區好讚認證 屏東泰武鄉萬安社區增進部落向心力

相關新聞

籃球／台北市籃球社區聯誼賽 陳世杰、廖苡任到場

由台北市政府體育局舉辦，自9月開始為期兩個月的「110年台北市籃球社區聯誼賽」，今天在台北體育館進行最後的冠軍爭霸戰後閉...

PLG／朱雲豪大獅賽表現出色 健行教頭與有榮焉

新竹攻城獅隊今天迎接自辦熱身賽「大獅賽」最終戰，對手T1台鋼獵鷹隊顧問劉孟竹身兼健行科大教練，兩隊多名球員都是他的子弟兵...

PLG／攻城獅血洗獵鷹 自辦大獅賽奪6連勝

PLG新賽季將從12月4日點燃戰火，新竹攻城獅隊開季前自辦「大獅賽」熱身賽，今天在新竹主場舉行最後一場賽程血洗T1聯盟新...

國泰3對3／搭客運北上奪10萬 「喬丹不會飛」要搭高鐵回家

受到疫情影響從5月延期至本周舉行的國泰青年節3對3全國總決賽，今天在板橋體育館熱鬧開打，其中從高雄搭客運夜車北上的「喬丹...

T1聯盟／熱身賽11月高雄登場 強碰PLG鋼鐵人主場揭幕

T1聯盟在今天宣布官辦熱身賽賽程，將於11月13、14日在高雄海神主場高雄巨蛋體育館舉行，聯盟6支球隊將在3場賽事中相繼...

PLG／布拉換名辛巴加盟攻城獅 昔日隊友林冠綸變總仔

PLG新竹街口攻城獅球團今天宣布與過去名為布拉（Sim Bhullar）的「辛巴」完成簽約，成為攻城獅繼大勝（Brand...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。