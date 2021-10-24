PLG／朱雲豪大獅賽表現出色 健行教頭與有榮焉

新竹攻城獅隊今天迎接自辦熱身賽「大獅賽」最終戰，對手T1台鋼獵鷹隊顧問劉孟竹身兼健行科大教練，兩隊多名球員都是他的子弟兵，包括今年PLG「選秀狀元」朱雲豪；穿著外號「小烈」球衣的攻城獅狀元，今天第三節大演個人秀，單節飆進3記三分球，全場貢獻18分、9籃板、3抄截，率隊以94：58收下6連勝，出色表現讓劉孟竹與有榮焉。

「雖然我是坐在另邊板凳席，不過看到雲豪的表現，滿替他開心，相信在職業舞台也會有他發揮的位置。」今天坐在台鋼獵鷹板凳區的劉孟竹說。

台鋼獵鷹屬於職籃新聯盟T1，球團本月初才公布本土10人名單，其中蔣喬安、劉駿霆、林梓峰和曾品富也是出自健行，林梓峰和朱雲豪今天也留下場上交流的互動畫面。

相較攻城獅「捍衛主場」，初次亮相的台鋼獵鷹找不到準星，只有洋將賈西亞27分、17分撐場，本土得分都在個位數，劉孟竹形容是場「震撼教育」，對年輕球員是很好的洗禮。

「雲豪已經打5場球（大獅賽），已經滿適應職業賽台的氛圍和舞台，另外幾個都是第一場正式盃賽，比起比較緊張。」劉孟竹舉例說，劉駿霆的彈性是一等一，平常灌籃是家常便飯，但今天在觀眾注視下放不開手腳，連上籃都在「算腳步」，嘗試灌籃也失敗，看得出來緊張和壓力。

「我賽後也有和他們說，職業防守強度和碰撞強度還是高於UBA，這是第一場球而已，現在不是UBA，你們是職業球員，碰到不好狀況，就要讓自己變更好，這就是職業的殘酷，要去把握機會，創造機會，造就自己的價值。」劉孟竹不諱言，從學生球員到職業球員，除了技術層面，精神層面都要全方面成長，「要知道自己是職業運動員，心態和危機意識要比以前更強。」

劉孟竹透露，之後球隊還會持續補強，距離第一場T1賽程12月12日還有一個半月左右的磨合期，相信獵鷹團隊會漸入佳境。