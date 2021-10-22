籃球／彰化青年隊成軍 職籃球星魏嘉豪、阿巴西均入列

為了吸納更多優秀籃球球員，留住在地人才，彰化縣青年籃球隊今天成軍，多名球員都是職籃一線球星包括入選T1職業聯賽中信特工隊「世新黑豹」阿巴西、魏嘉豪、入選SBL超級籃球聯賽璞園隊李謨汎、入選P+職業聯賽林均濠等人，讓球迷眼睛一亮。

中華籃協理事長、彰化縣議會議長謝典林與全民運動推廣協會理事長卓振賢一同推動成立彰化縣青年隊，今天舉行成軍大會，彰化縣長王惠美也應邀與會。

謝典林說，彰化青年隊成立的目的是要讓彰化球員從學校畢業後，在進入職業隊前的過渡期，有更多磨練的機會，成員中已經有5位球員登上職業舞台，期望青年隊的成立，能夠提升彰化縣籃球代表隊在參加全運會等大型賽事中奪得金牌的機會，並將籃球運動能從國小、國中、高中、大學到職業隊能夠串連整合，讓更多年輕球員有更多發揮的舞台。