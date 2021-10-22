籃球／劉昕妤、郭佳紋邀閨蜜動滋動 不吃炸物維持體態

展逸國際企業旗下運動生活品牌BE HEROES，繼去年舉辦「Beauty Heroes美力生活節」女性運動派對後，今年因應大環境改走精緻小班制，今天活動邀請到女籃球員劉昕妤、郭佳紋站台，兩人透露除了賽季間就不吃油炸物和麵食，平時也會保持運動習慣，並直言希望能邀請閨密嘗試拳擊與瑜伽課程，一起追求「Great Me」生活。

「Beauty Heroes Great Me養成計劃」將於台北市區三個不同地點舉行，其中一大亮點是運動空間藏身於咖啡廳與餐酒館中，一次滿足女孩們運動、聚餐兩種願望，運動種類與師資也相當豐富，包括ZUNBA、瑜珈、空中瑜伽、BOXING、TRX以及NTC。

在今天活動中也邀請到兩名女籃球員劉昕妤、郭佳紋站台，從小就喜歡跳舞的郭佳紋表示，很希望嘗試瑜珈課程，「因為平常訓練後身體都會很緊，可以透過瑜珈來伸展。」

而目前身兼球員與模特兒雙重身分的劉昕妤則透露，最想嘗試的就是拳擊課程，對於小班制課程方式，她也直言相當棒，「可以找朋友一起上課，這樣比較不用在意別人眼光，也比較放得開。」

除了運動習慣外，兩人也透露平時對於飲食也有嚴格的控管，尤其在賽季期間不僅不吃炸物，甚至連麵食都不碰，劉昕妤說：「我本身就不太喜歡炸的或是含糖的飲料，只有休賽季期間偶而會稍微放鬆一下。」

「Beauty Heroes Great Me養成計劃」小班制閨蜜運動即日起啟動報名，也能搭配動滋券進行使用，另外，11月也預計將會邀請吳永盛、王維琳兩名籃球好手參與「名人講座」，分享平時的運動習慣與正確補給。