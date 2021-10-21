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T1聯盟／元年賽程公告 台啤、海神擔綱開幕戰

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
T1聯盟公告元年賽程。圖／T1聯盟提供
T1聯盟公告元年賽程。圖／T1聯盟提供

經過將近半年籌備，T1聯盟元年球季確定將在11月27日點燃戰火，聯盟今天正式公告賽程訊息，元年6隊在例行賽都各有30場賽事，主、客場各半，例行賽將一路熱戰到明年5月1日。

T1聯盟元年共有台啤英熊、新北中信特攻、桃園雲豹、台中太陽、台南台鋼獵鷹和高雄海神參戰，聯盟例行賽共計90場，11月27日的開幕戰安排南北雙強對決，由台灣籃壇老牌勁旅台啤英熊主場迎戰南台灣新興強權高雄海神。

台啤英熊今年頂著SBL二連霸光環，兵分兩路進軍T1聯盟，陣中擁有多名國手，早被外界視為奪冠大熱門；高雄海神雖在今年才成軍，但立即大手筆網羅旅外國手胡瓏貿，另獲SBL九太科技隊主力班底于煥亞、李漢昇、余純安等人助拳，奪冠聲勢同樣驚人。

T1另安排「跨年大戰」和「春節大戰」，12月31日由高雄海神主場迎戰台啤英熊，大年初五、初六（2月5、6日）則由桃園雲豹在主場分別對上高雄海神和台中太陽。

聯盟賽務長賈凡表示，T1聯盟勇於求新、求變，立志成為國內最完善的職籃聯盟，球員們也都展現職業態度，犧牲農曆年節休息時間，為球迷提供秀味十足的籃球饗宴。

隨著T1聯盟元年例行賽賽程公布，各球團的門票銷售也預計在10月底陸續啟動，相關動滋券的配套方案，各球團也都積極規劃中，詳細的門票銷售訊息請密切關注各球團發佈訊息。

T1聯盟公告元年賽程。圖／T1聯盟提供
T1聯盟公告元年賽程。圖／T1聯盟提供
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T1聯盟 台啤 SBL

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