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籃球／3X3.EXE國際聯盟賽 10月底基隆開打

中央社 / 基隆19日電
3X3.EXE國際聯盟賽為世界最大的跨國3X3籃球聯盟，去年首次登台在基隆海洋廣場舉辦，23日將在基隆商工活動中心開打，基隆市長林右昌（中）歡迎民眾一同前來為選手加油。中央社
3X3.EXE國際聯盟賽為世界最大的跨國3X3籃球聯盟，去年首次登台在基隆海洋廣場舉辦，23日將在基隆商工活動中心開打，基隆市長林右昌（中）歡迎民眾一同前來為選手加油。中央社

籃球3X3.EXE國際聯盟賽23日將在基隆商工活動中心開打，並與市長盃籃球賽結合，市長盃比照國際籃球總會3X的賽制及球場，精彩可期， 市長林右昌歡迎民眾一同前來為選手加油。

林右昌今天在記者會表示，3對3籃球賽是今年奧運新增的正式項目，3X3.EXE國際聯盟賽為世界最大的跨國3X3籃球聯盟，去年首次登台在基隆海洋廣場舉辦，將3對3國際籃球賽事與基隆具有特色的景點結合，得到極大迴響，也帶動運動風氣。

今年3X3.EXE國際聯盟賽由日本、泰國、紐西蘭及台灣等4個國家共92隊組成，台灣則有北區男子組6隊、南區男子組6隊，加上第1年加入聯盟的女子組6隊，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩之際，再度在基隆舉辦，讓民眾能近距離參與國際賽事，相當難得。

林右昌指出，此次聯盟賽首度開放女子組，現役的女子超級籃球聯賽（WSBL）女將國泰隊王維琳、黃鈴娟、歐婕、徐玉蓮等都將出征。台北天淨隊的前國手劉君儀，搭配國家隊主控彭詩晴、黃英利等鋒線好手，也將同場較勁。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆是個國際海港城市，國際賽事在基隆舉辦，有助基隆城市的觀光及行銷，藉由國際賽事舉辦的機會，也邀請主辦單位安排球員住宿基隆，希望參與比賽的選手及加油團能夠藉由留宿基隆，走訪基隆各景點。

排球 基隆商工 WSBL

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