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籃球／新疆棉餘波 大陸國手胡明軒代言Adidas被扣獎金處分

中央社 / 北京12日電
胡明軒(左)。 新華社
胡明軒(左)。 新華社

「新疆棉」風波並未完全平息。出身新疆的中國國家男籃兼職籃名將胡明軒，因簽約為Adidas代言遭不少中國民眾炮轟。胡明軒所屬的廣東宏遠隊因此扣除他20%的奪冠獎金作為處分。

阿迪達斯（Adidas）與H&M等企業，同被中國網友認為是涉入「新疆棉」風波的外國企業。而屬於漢族的胡明軒，則在新疆首府烏魯木齊出生。這兩個因素導致胡明軒遭到許多中國民眾上網批評，甚至稱他為「跪族籃孩」。

綜合中國體育媒體報導，廣東宏遠隊還為此訂立球員的商業代言新規。內容明定，旗下球員簽約代言任何國內外品牌都需要和隊方報備，在得到審核批准後才可簽約代言，否則將扣除球員一半薪資，並禁賽15場。

根據報導，胡明軒在9月27日宣布成為Adidas籃球代言人。但因Adidas涉及「新疆棉」事件，儘管事件已過去逾半年，但許多中國民眾仍然湧入各大社交平台及廣東宏遠隊的微博，對胡明軒嚴詞抨擊。

部分網友也連帶批評廣東宏遠隊，為何放縱隊員為「辱華外企」代言，並要求隊方「給出說法」，否則將發起抵制行動。有網友表示，無法理解胡明軒這個新疆籍球員，為何要為抹黑新疆棉花的外企代言，行為「極不妥當」。甚至還有網友以「跪族籃孩」4字諷刺胡明軒。

但到目前為止，胡明軒本人並未對此事件作出正面回應。而他的新浪微博帳號，從9月27日宣布自己為Adidas代言後，至今都沒有更新。

至於廣東宏遠隊，雖然沒有直接回應此事，但據廣州電視台「廣視新聞」8日報導，胡明軒因簽約代言「某德國體育品牌」（Adidas）引發爭議，廣東隊決定對他扣發20%的奪冠獎金作為處罰。

此外，中國職籃季前賽11日正式開打，廣東宏遠隊雖有賽事，但胡明軒並沒有上場。

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