籃球／國手變好市多亞太區總裁 名人堂邀張嗣漢開講

由台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座」，明天上午10時在國立台北教育大學，邀請轉戰商場成功的前男籃國手張嗣漢開講，目前身為好市多亞太區總裁的他，當年以一名歸國籃球國手身分打瓊斯盃引起注目，卻在經過多年之後，在台灣擦亮這個美式賣場品牌，打造出不平凡的商場人生。

繼吳永仁擔綱首場「名人專題系列講座」，在高雄三民家商開講，引發不少好評及熱烈迴響，台灣籃球名人堂協會打鐵趁熱，在北市國北教大美術館1樓大廳進行的第二場講座，特別找來剛從美國洽公回台的張嗣漢，於隔離期結束之後，來分享他的籃球人生及轉戰商場故事。

張翤漢1985年首度接受中華籃協徵召，入選中華男籃隊參加當年瓊斯盃籃球賽，當年20歲的他就讀加州大學柏克萊分校，身高200公分能鋒能衛，為台灣籃壇帶來震撼，後來也在台打球近10年時間，之後退出籃壇後轉戰商場，從擔任台灣好市多經理做起努力經營，如今升任亞太區總裁，事業經營成功之餘，也不忘照顧台灣籃球選手，像是把周海容引介至其事業體工作。

2017年張嗣漢出版個人自傳「教練自己」，闡述「在人球場上，我們就是自己最好的教練」的道理，告訴大家「如何打破運動員的框架，教練自己成為更好的人。」

張翤漢現場演說之外，台灣籃球名人堂協會將陳列報導張嗣漢的事蹟剪報、刊物、雜誌，以及過去台灣籃球文物，因疫情因素有人數限制，不開放觀眾進場，全部演說內容均在體育署進行MOE直播。「名人專題系列講座」接續於11月7日上午10在花蓮東華大學邀請周俊三出馬暢談他的籃球人生。