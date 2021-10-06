籃球／登峰造極籃賽政大奪冠 陳子威喊話拚UBA連霸

登峰造極青年籃球邀請賽大專男子組決賽今晚登場，政大決勝節靠張鎮衙關鍵3分球，以87比83擊退健行科大奪冠，教頭陳子威說，UBA新賽季將以連霸為目標。

登峰造極青年籃球邀請賽大專男子組決賽今晚在台北體育館舉行，109學年度大專籃球聯賽（UBA）冠軍政治大學出戰健行科大，重現上屆UBA的4強賽戲碼；副總統賴清德受邀為球賽開球，並全程待在場邊觀賽。

健行科大上半場結束仍以1分差領先政大，但第3節卻被政大打出27比18攻勢逆轉，儘管健行決勝節一度追到1分差，但109學年度UBA冠軍賽MVP、政大射手張鎮衙在倒數31.9秒時挺身而出，飆進3分球，最終政大就以87比83贏得比賽勝利，政大以游艾喆19分、11籃板、8助攻，表現最佳。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情波及，UBA球隊練習多少受影響，教頭陳子威表示，觀察各隊主要還是以賽代訓，備戰預計11月下旬登場UBA預賽，他認為這次參賽，算是有完成「疫情後小小的目標」。

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）將邁入第2季，而新職籃聯盟T1也在今年成立，兩隊不少球員選擇挑戰職籃舞台，其中健行朱雲豪披上新竹街口攻城獅隊戰袍，成為PLG首屆選秀狀元，隊友謝亞軒則在T1聯盟選秀首輪獲得新北中信特攻青睞；而政治大學洪楷傑、聶歐瑪、王振原、曾于豪等4名球員報名PLG選秀會，全數獲選。

政大新賽季補進蔡宸綱、王鈞聖、鍾理翔、莊朝勝，而健行則網羅劉丞勳、徐宏瑋、張東庭等高中籃球聯賽（HBL）好手。

根據中華民國籃球協會選秀指引，參與選秀球員的年齡最低為19歲，若是曾註冊UBA的學生，須已完成大3以上學業才可報名，陳子威認為，規定算是合理，但球員、家人與教練必須評估提早挑戰職業後，球員能否順利在4年內完成大學學業。

台灣籃壇今年球隊數增加至17隊，陳子威表示，可能對於某些球員而言，今年挑戰職業的時機點比較好，但也有球員還需要時間養成，他認為，不一定提早進軍職業就有優勢，還需再與球員討論什麼是最好的時機。

陳子威透露，他在執教過程未曾率領球隊完成連霸，球隊中也有很多人沒連霸過，「今年要嘗試看看（UBA）有沒有機會，達成這樣的紀錄」。

挑戰UBA3連霸失利的健行，今年將捲土重來，總教練劉孟竹指出，陣中3名來自泰山高中新人從剛開始處理球「卡卡的」，目前已逐漸融入健行體系，他也預告將有1名身高194公分的外籍生來台，因今年陣容身材偏矮，希望外籍生能扛起內線位置。